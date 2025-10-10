CANAL RCN
Colombia Video

Esto es todo lo que debe saber sobre la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda

El procedimiento de demolición requerirá la participación de 500 personas y afectará un área de 8.000 metros cuadrados.

octubre 10 de 2025
07:20 a. m.
Bogotá se alista para un evento sin precedentes: la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda.

Este domingo 12 de octubre, en tan solo 11 segundos, desaparecerán los cuatro puentes que han conectado la calle 13, la Avenida de las Américas, la carrera 50 y la calle 30 durante más de cuatro décadas.

Bogotá se prepara para la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda

El procedimiento de demolición requerirá la participación de 500 personas y afectará un área de 8.000 metros cuadrados. Hernán Valdivieso, ingeniero experto en implosiones de la empresa Atila, explicó, en diálogo con este medio, cómo se realizará este acto.

“Tenemos designados 625 kilos de indugel, 3.000 metros lineales de cordón detonante de 3 gramos y vamos a tener 180 detonadores electrónicos. Llevamos una preparación de dos meses donde hemos hecho aproximadamente 6.000 perforaciones”, explicó Valdivieso.

La operación, que ha sido meticulosamente planificada, implicará cierres viales desde las 11:30 p.m. del sábado hasta las 11:00 a.m. del domingo. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona durante este período.

Por su parte, Orlando Molano, director del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), destacó la importancia de esta intervención y dijo que “estos cuatro puentes que se van a implosionar le van a dar paso a una nueva megaestructura que va a mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos. Van a ser tres niveles”.

El nuevo intercambiador vial contará con dos glorietas, una de ellas de segundo nivel para los buses de Transmilenio, un puente para la calle 13 y otro para la Avenida de las Américas, además de interconexiones entre todas las vías que confluyen en el sector.

Este proyecto marca un hito en la ingeniería urbana de Bogotá, siendo la primera vez que se realiza una implosión de puentes de esta magnitud en la ciudad.

La empresa Atila, con experiencia en 69 implosiones previas, liderará la operación con 75 expertos en el terreno.

La demolición se realizará de forma secuencial para minimizar las vibraciones y el impacto en las zonas aledañas.

Así se realizará la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda

Se espera que esta obra transforme significativamente la movilidad no solo en Puente Aranda, sino en toda la capital colombiana, especialmente para quienes se dirigen hacia municipios vecinos por la calle 13.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que evite acercarse al área durante el procedimiento y los días posteriores, ya que se anticipan complicaciones en la movilidad del sector.

