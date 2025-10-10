CANAL RCN
Economía

Cámaras fotomulta en Bogotá: revelaron la ubicación de los puntos que más comparendos imponen

Las tres cámaras fotomulta que más comparendos imponen en Bogotá y su concentración en vías principales.

Cámaras fotomultas Bogotá los puntos con más comparendos
Foto: Ministerio de Transporte

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
11:44 a. m.
El sistema de Detección Electrónica de Infracciones (DEI), conocido como "cámaras salvavidas" o cámaras fotomulta que más comparendos imponen en Bogotá, continúa en el centro del debate en la capital.

La Secretaría Distrital de Movilidad sostiene que estos dispositivos buscan gestionar la velocidad y reducir la siniestralidad vial, mientras que un análisis de las cifras revela la magnitud de las sanciones registradas en ciertos corredores.

Según los datos consolidados del Sistema Fénix y SIMUR, correspondientes al periodo entre enero de 2024 y abril de 2025, el total de comparendos impuestos por estos dispositivos se concentra en tres ubicaciones principales.

Cámaras fotomultas: los puntos con más sanciones en Bogotá

El punto más activo es el de la Autopista Norte con calle 102A (sentido Norte-Sur), que registra el mayor número de infracciones.

La información revelada dio a conocer cuáles son los tres puntos de fotodetección que han generado el mayor número de comparendos en el periodo analizado:

  1. Autonorte con calle 102A (N-S): Este punto acumula 67.376 comparendos entre 2024 y lo corrido de 2025.
  2. Avenida NQS con calle 22 (N-S): Registra un total de 45.020 comparendos en el mismo periodo.
  3. Avenida de las Américas con carrera 78 (O-E): Suma 27.487 comparendos.

Estos datos indican una alta actividad sancionatoria estos puntos de la capital, en vías caracterizadas por el alto flujo vehicular.

Las cámaras fotomulta que más comparendos imponen en Bogotá están ubicadas en puntos que la Administración Distrital ha identificado como críticos en términos de riesgo de siniestralidad.

Alto volumen de cámaras fotomultas en Bogotá

La instalación de estos sistemas tiene como objetivo, según la Alcaldía, reducir el número de víctimas por siniestros de tránsito.

No obstante, el alto volumen de comparendos registrados ha generado cuestionamientos sobre la eficacia preventiva de la medida frente a su impacto recaudatorio.

Informes recientes del Concejo de Bogotá han señalado que, a pesar de los más de $125.600 millones de pesos recaudados por fotomultas en 2024, las cifras de fatalidades y lesionados en siniestros viales no evidenciaron una reducción proporcional.

Actualmente, la Administración Distrital mantiene su plan de ampliar la red de cámaras fotomulta que más comparendos imponen en Bogotá con la futura instalación de 60 dispositivos adicionales.

