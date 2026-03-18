Tras un análisis a sus publicaciones, la MOE llama al presidente a evitar el proselitismo y las acusaciones infundadas de fraude en elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado al presidente, Gustavo Petro, y sus ministros a evitar, desde el Gobierno nacional, el proselitismo en elecciones. En palabras de su directora, Alejandra Barrios:

“(Les pedimos) que se alejen de cualquier ejercicio de proselitismo electoral y de participación en política y que permitan que las organizaciones políticas, de manera individual, enfrenten esta competencia electoral con todas las garantías”.

El llamado llega luego de que el mandatario realizara comentarios en los que se refería, aunque no de manera directa, a los candidatos de oposición, que participarán de las presidenciales en mayo próximo.

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No hubo indicio de fraude en los comicios:

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, contrario a las advertencias realizadas por el presidente Petro, no hubo indicio de fraude en las elecciones legislativas y consultas realizadas el pasado 8 de marzo.

Una conclusión a la que llegan luego de verificar, incluso, 16 publicaciones del presidente en las que cuestionaba el uso de los formularios E-14 en los comicios.

“A estos 16 tuits le hicimos la verificación correspondiente y lo que pudimos encontrar es que, en la mayoría de ellos, no había ninguna inconsistencia entre lo que estaba viendo la comisión escrutadora y lo que, efectivamente, estaba siendo reportado por los escrutadores”.

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Un llamado al respeto en elecciones:

A su llamado a evitar el proselitismo en elecciones y las acusaciones infundadas de fraude, por las que el presidente Petro fue llamado a audiencia pública el pasado viernes, 13 de marzo, la directora de la MOE solicitó a los altos funcionarios del Gobierno nacional abstenerse de realizar comentarios sobre la condición sexual o etnia de los candidatos.

Una recomendación que llega luego de que distintos sectores cuestionaran las declaraciones realizadas por el presidente sobre las consultas y un candidato que “les pareció el menos derechoso”, aunque, según dijo, es solo “plumas y lentejuelas” escondiendo a un “vampiro”; lo que, inmediatamente, relacionaron con la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, quien es abiertamente homosexual.