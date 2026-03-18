Camacol advierte consecuencias tras imposición de aranceles al hierro y acero

El Gobierno le puso aranceles del 25% al 35% a las importaciones de acero y cerámica. Frente a este asunto se refirió la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), mencionando que las medidas tendrán efectos en los precios de la vivienda que se sentirán en el acceso a estas.

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Para comprender el impacto, primero se debe tener en cuenta que el hierro y acero representan casi el 16.3% de los costos en las construcciones. Con los aranceles, los costos de ambos elementos serían del 35% extra.

¿Qué consecuencias traería?

La presión entonces llevaría a que los precios finales de las viviendas se incrementarán un 2.2%.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, recordó que el sector lleva 33 meses (más de dos años) en caída para las iniciaciones de vivienda. Los datos son tan preocupantes que se comparan con lo ocurrido en 2012.

Por causa de esta crisis, el sector ha representado pérdidas en 136 mil empleos. Además, los incrementos en las ventas se han elevado del 16% al 20%. Camacol hizo mención que, aparte de los aranceles, el salario mínimo ha influido.

¿En qué situación se encuentra el sector?

Estas decisiones sí tienen efectos sobre el mercado de vivienda. El encarecimiento de insumos se traduce inevitablemente en mayores precios para los hogares o en una reducción de la oferta formal, en un contexto donde la demanda sigue creciendo.

La entidad precisó que la crisis no solo se ha visto en la cantidad de desempleados, sino al riesgo que sigue latente para los que aún permanecen en la industria: “Seguir encareciendo la producción de vivienda pone en riesgo la recuperación del empleo en uno de los sectores más afectados en la economía, y que genera trabajo masivo y encadenamientos en todo el país”.

Camacol concluyó su mensaje haciéndole un llamado al Gobierno para que revise los aranceles y tenga en cuenta la situación que atraviesa el sector. Asimismo, se están evaluando acciones jurídicas.