‘Lobo Menor’, involucrado en la muerte de Fernando Villavicencio, se habría modificado la cara con cirugías

La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, destapa nuevos detalles en el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Ecuador.

El señalado cabecilla del grupo delincuencial Los Lobos es requerido por la justicia ecuatoriana como uno de los presuntos autores intelectuales del magnicidio, y sobre él pesaba una circular roja de Interpol.

‘Lobo Menor’ se habría modificado la cara con cirugías para evitar ser capturado

Tras meses de seguimiento e intercambio de información entre autoridades de Ecuador, México y Colombia, alias Lobo Menor fue ubicado y capturado en Ciudad de México. Al momento de su detención, tenía en su poder documentación de identidad falsa.

Sin embargo, uno de los elementos que más ha llamado la atención en la investigación es el intento del señalado delincuente por evadir a las autoridades cambiando su apariencia física.

Según se pudo establecer, Aguilar Morales viajó en el pasado a Medellín, donde se habría sometido a cirugías estéticas con el objetivo de modificar su rostro y dificultar su identificación. Posteriormente, regresó a México, donde continuó moviéndose bajo una identidad falsa.

¿Cómo dieron con el paradero de 'Lobo Menor'?

Las autoridades colombianas le siguieron la pista hasta lograr su ubicación, lo que permitió concretar su captura en territorio mexicano. Tras su detención, fue expulsado de ese país y enviado a Colombia.

Su llegada se produjo en el Aeropuerto El Dorado, donde agentes de Interpol lo estaban esperando. De acuerdo con Migración Colombia, el capturado utilizaba una identidad falsa como ciudadano colombiano.

Actualmente, alias Lobo Menor permanece bajo custodia en la DIJIN, en Bogotá.