CANAL RCN
Colombia Video

Especiales RCN | El crimen de Emily Villalba: una historia que sacude a Chocontá, Cundinamarca

Un especial de Noticias RCN reconstruye el crimen de la adolescente ocurrido en Chocontá y las preguntas que aún siguen sin respuesta.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
04:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El asesinato de la adolescente Emily Villalba en Chocontá, en el departamento de Cundinamarca, se convirtió en uno de los casos que más conmoción ha generado en la región.

VIDEO | Balacera tras robo de una camioneta en Bogotá resultó con dos ladrones capturados
RELACIONADO

VIDEO | Balacera tras robo de una camioneta en Bogotá resultó con dos ladrones capturados

¿Qué pasó con la joven Emily?

La joven intentó defenderse, pero su historia terminó en una tragedia que hoy deja más preguntas que respuestas. ¿Se puede confiar realmente en quien camina a su lado? ¿Qué ocurrió en las montañas de este municipio?

Noticias RCN presenta “Un grito en la montaña”, un especial periodístico que reconstruye los hechos detrás del crimen y explora las pistas, testimonios y preguntas que rodean este caso. La investigación busca esclarecer qué ocurrió realmente con la adolescente y quién estaría detrás de su muerte.

Este especial se emitirá en la edición central de Noticias RCN y contará con tres entregas a lo largo de esta semana, comenzando este lunes 16 de marzo a las 7:00 de la noche, con nuevos detalles y revelaciones sobre un caso que sigue generando conmoción en la comunidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mauricio Lizcano

Luis Carlos Reyes ya no será la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano: ¿Por qué?

Bogotá

94% de los capturados en Bogotá durante el 2025 quedaron libres: conclusiones de la reunión entre el alcalde y congresistas

Bogotá

VIDEO | Balacera tras robo de una camioneta en Bogotá resultó con dos ladrones capturados

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Salió a la luz video inédito del último adiós que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, le dio al artista

Sonia Restrepo acompañó al 'niño de Manzanares' durante más de 10 años y es la mamá de sus tres hijos.

Luis Díaz

El Tribunal de la Federación de Alemania tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO tras la expulsión de Luis Díaz: esto pasó

Luis Díaz vio la tarjeta roja al minuto 84, en el partido contra el Bayer Leverkusen.

México

Advierten que escena donde murió alias El Mencho fue contaminada: varias personas habían entrado a la cabaña

Pensiones

Edad de pensión en Colombia subiría: este sería el año en el que cambiaría de manera oficial

Cuidado personal

¿Por qué recomiendan sumergir los pies en laurel al menos una vez por semana?