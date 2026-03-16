Especiales RCN | El crimen de Emily Villalba: una historia que sacude a Chocontá, Cundinamarca

El asesinato de la adolescente Emily Villalba en Chocontá, en el departamento de Cundinamarca, se convirtió en uno de los casos que más conmoción ha generado en la región.

¿Qué pasó con la joven Emily?

La joven intentó defenderse, pero su historia terminó en una tragedia que hoy deja más preguntas que respuestas. ¿Se puede confiar realmente en quien camina a su lado? ¿Qué ocurrió en las montañas de este municipio?

Noticias RCN presenta “Un grito en la montaña”, un especial periodístico que reconstruye los hechos detrás del crimen y explora las pistas, testimonios y preguntas que rodean este caso. La investigación busca esclarecer qué ocurrió realmente con la adolescente y quién estaría detrás de su muerte.

Este especial se emitirá en la edición central de Noticias RCN y contará con tres entregas a lo largo de esta semana, comenzando este lunes 16 de marzo a las 7:00 de la noche, con nuevos detalles y revelaciones sobre un caso que sigue generando conmoción en la comunidad.