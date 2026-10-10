Nairo Quintana tendrá una despedida especial en Colombia: fecha y lugar del evento

Cartagena se convierte este fin de semana en uno de los principales escenarios del ciclismo colombiano.

Del 9 al 11 de octubre de 2026, la ciudad recibirá el Gran Fondo Nairo Quintana Fest, un evento que reunirá a deportistas, aficionados y turistas alrededor de la anunciada despedida del ciclismo profesional del pedalista boyacense.

La jornada deportiva se desarrollará en Cartagena y varios municipios de Bolívar, con la expectativa de atraer visitantes de diferentes regiones del país y del exterior.

¿Cómo será la despedida de Nairo Quintana en Cartagena?

El Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026 busca convertirse en un encuentro entre el ciclista colombiano y sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de acompañarlo durante un fin de semana dedicado al deporte.

La actividad también representa una oportunidad para el turismo de Cartagena, debido al movimiento de visitantes que podrían llegar para participar en las jornadas programadas.

Hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transporte hacen parte de los sectores que podrían beneficiarse de la llegada de aficionados.

El evento, presentado por sus organizadores como la despedida profesional de Quintana, se desarrollará en diferentes puntos del departamento de Bolívar.

Cartagena fortalece su conectividad aérea para recibir visitantes

La conectividad aérea será uno de los factores importantes para facilitar la llegada de participantes y turistas durante el evento.

Según cifras entregadas por JetSMART, aerolínea oficial del festival, más de un millón de pasajeros han viajado hacia Cartagena con esta compañía durante 2026.

Actualmente, la empresa opera cinco rutas nacionales hacia la capital de Bolívar, con más de 78 frecuencias semanales.

Además, reporta una participación del 21% en el mercado doméstico del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Estas cifras muestran la importancia de las conexiones aéreas para una ciudad que recibe visitantes por actividades turísticas, culturales y deportivas.

Con el Gran Fondo Nairo Quintana Fest, Cartagena busca aprovechar el interés que despierta el ciclismo y promover el turismo deportivo.

La expectativa está puesta en la participación de aficionados que acompañarán al reconocido corredor colombiano durante esta cita especial.