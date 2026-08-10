Bomba en el futuro de Egan Bernal: aseguran que podría retirarse del ciclismo en esta fecha

El futuro de Egan Bernal en el pelotón internacional ha acaparado los titulares de la prensa deportiva mundial. Informaciones procedentes de Europa, filtradas por reconocidos periodistas especializados como Daniel Benson, apuntan a que el ciclista colombiano estaría contemplando la posibilidad de retirarse del ciclismo profesional al concluir la presente temporada.

La noticia ha sacudido los cimientos del deporte nacional e internacional, tomando por sorpresa a los seguidores del corredor del Ineos Grenadiers.

No obstante, hasta el momento, el campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 no ha emitido un pronunciamiento oficial para confirmar o desmentir estos rumores sobre su adiós definitivo a las carreteras.

¿Cuál sería la última carrera de Egan Bernal?

A pesar del revuelo mediático generado por las especulaciones de la prensa europea, la agenda inmediata del rutero zipaquireño se mantiene en pie. Las directrices del Ineos sitúan a Bernal en la línea de salida del Giro de Lombardía, uno de los últimos monumentos de la temporada ciclística que se disputará este fin de semana en territorio italiano.

Esta competencia se perfila como un escenario crucial, no solo por el nivel de exigencia táctica y física que demanda la clásica de las hojas muertas, sino porque podría significar una de las últimas oportunidades para ver al colombiano en acción dentro del circuito World Tour en este ciclo competitivo.

El rendimiento de Egan Bernal durante este año ha estado marcado por una regularidad competitiva destacada, logrando sobreponerse a los Challanges físicos que han ralentizado su trayectoria en los últimos años. Entre sus actuaciones más notables de la temporada destacan:

Tour de Francia: Se mantuvo en la pelea de la máxima ronda gala, cruzando la línea de meta en el puesto 20 de la clasificación general.

Giro de Italia: Completó una sólida actuación al finalizar en la décima casilla de la competencia italiana.

Clásicas y Vueltas de una semana: Brilló con un sobresaliente quinto lugar en la Lieja-Bastoña-Lieja y el segundo puesto en el Tour de los Alpes.

Sin embargo, el desgaste físico también ha pasado factura; cabe recordar su reciente baja en el Campeonato Mundial de Ciclismo debido a una sobrecarga muscular que le impidió representar a la Selección Colombia en óptimas condiciones.