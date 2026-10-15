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“Tienen amnesia”: el mensaje de Jhon Arias a los hinchas de Fluminense

Jhon Arias recordó su historia en Fluminense y respondió a las críticas tras ganar con Palmeiras.

Jhon Arias con Palmeiras
Foto: X Palmeiras

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
08:44 a. m.
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Jhon Arias fue protagonista dentro y fuera de la cancha en la victoria 2-1 de Palmeiras sobre Fluminense, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El colombiano recibió abucheos de la afición de su antiguo equipo y respondió con un mensaje en el que recordó su legado en el club brasileño.

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El regreso del atacante al estadio Maracaná estuvo marcado por la tensión. Aunque el conjunto paulista consiguió una importante ventaja en la serie, las reacciones de los hinchas hacia Arias terminaron llevándose parte de la atención después del compromiso.

¿Qué dijo Jhon Arias sobre los hinchas de Fluminense?

Tras el encuentro, el futbolista colombiano aseguró que las críticas de la afición no cambian su preparación ni su manera de afrontar los partidos. Sin embargo, aprovechó para recordar los logros que consiguió durante su etapa con el equipo de Río de Janeiro.

Creo que la gente sufre de amnesia. Soy un jugador que ganó para este club, soy parte de su historia, y eso es algo que nadie puede borrar. Hoy represento a otra institución, donde soy muy feliz, manifestó Arias en declaraciones a Globo Esporte.

El jugador también explicó que estaba preparado para vivir un ambiente hostil, pues ya había experimentado una situación similar en una visita anterior al Maracaná.

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La molestia de algunos seguidores de Fluminense está relacionada con su regreso al fútbol brasileño para jugar con Palmeiras, después de haber dejado el equipo carioca para continuar su carrera en Inglaterra. Su llegada a un rival directo generó rechazo entre parte de la afición.

¿Qué ganó Jhon Arias con Fluminense y cómo quedó Palmeiras?

Durante su paso por Fluminense, Arias construyó una relación importante con el club y participó en la conquista de cuatro títulos: los campeonatos cariocas de 2022 y 2023, la Copa Libertadores de 2023 y la Recopa Sudamericana de 2024. Ese recorrido explica por qué el colombiano defendió su lugar en la historia de la institución pese a las críticas recibidas.

En lo deportivo, Palmeiras se impuso 2-1 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, disputado el miércoles 14 de octubre.

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El resultado dejó al equipo de Arias con ventaja para el compromiso de vuelta, que se disputará el miércoles 21 de octubre en São Paulo. Palmeiras buscará cerrar la serie en casa y asegurar su clasificación a la final del torneo continental.

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