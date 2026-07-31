Regiotram del Norte da paso clave con la apertura de la licitación: qué significa

La Gobernación de Cundinamarca anunció la apertura del proceso licitatorio para la construcción del Regiotram del Norte, un proyecto ferroviario de cerca de 48 kilómetros que busca convertirse en una solución de movilidad para los habitantes de la Sabana Centro.

La iniciativa contempla una inversión estimada de 17,4 billones de pesos y pretende mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios ubicados al norte de la capital.

¿Qué beneficios tendrá el Regiotram del Norte?

De acuerdo con Orlando Santiago Cely, gerente de la Empresa Férrea de Cundinamarca, el proyecto será la segunda línea de tren de cercanías del país y fue diseñada para ofrecer una mayor integración con el transporte público. Además, destacó que el sistema será 100 % eléctrico, lo que representa beneficios ambientales y una infraestructura con mayor conectividad para los usuarios.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir significativamente los tiempos de desplazamiento. Actualmente, un recorrido entre Zipaquirá y Bogotá puede tomar entre dos y dos horas y media, e incluso más cuando la Autopista Norte presenta congestión. Con la entrada en operación del Regiotram del Norte, la meta es que ese trayecto se realice en menos de una hora.

¿Cuándo se adjudicará la licitación y cuándo entrará en operación?

Según explicó la Empresa Férrea de Cundinamarca, la etapa de prepliegos estará abierta desde este 31 de julio hasta mediados de octubre. Durante ese periodo se recibirán observaciones de las empresas interesadas antes de publicar los pliegos definitivos.

La entidad informó que espera adjudicar y firmar el contrato a mediados de 2027. Posteriormente se desarrollará una fase de preconstrucción de dos años para completar estudios, diseños y permisos, seguida de cinco años de construcción. Con ese cronograma, la operación comercial del Regiotram del Norte está prevista para 2034.

Según indicó, el proyecto ha despertado interés de empresas de China, Europa, América del Norte y México, con el objetivo de lograr una amplia participación de oferentes y seleccionar la propuesta más competitiva para desarrollar esta nueva línea de tren de cercanías.