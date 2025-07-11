Cierres y desvíos se registrarán este fin de semana en Bogotá por concierto de artista mexicano en El Campín
El máximo exponente de la música regional, Carín León, se presentará este sábado, 8 de noviembre, con su "Boca Chueca Tour" en la capital del país.
Noticias RCN
09:28 p. m.
Bogotá está lista para recibir al máximo exponente de la música regional mexicana, Carín León, con su ‘Boca Chueca Tour’ este sábado, 8 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Con una asistencia aproximada de 39.000 personas, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres y desvíos, en dos etapas, para garantizar el ingreso de su fanaticada al estadio y promover una movilidad segura a sus alrededores.
Argumentando que no se permitirá a vehículos particulares detenerse sobre la Avenida NQS, a la altura de El Campín, la cartera de movilidad recomendó a los asistentes utilizar el transporte público o planear sus viajes con anticipación por las modificaciones con las que se encontrarán en las principales vías de acceso.
Habrá cierres y desvíos entre las 7:00 a.m. del viernes y las 7:00 p.m. del domingo en:
- La calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.
- Carril norte de la calzada norte de la calle 53 B Bis entre cuarenta (40) metros al occidente de la carrera 28 y setenta (70) metros al oriente de la avenida carrera 30 (avenida NQS), únicamente donde se cuente con un sobreancho para permitir el paso de los demás usuarios vehiculares por el sector.
- Sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre transversal 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), se debe direccionar a los peatones a hacer uso del sendero sur la calle 53B Bis.
Habrá cierres y desvíos entre las 8:00 p.m. del viernes y las 4:00 a.m. del domingo en:
- Las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, de manera total. El organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.
- Las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur, de manera total.
- El sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, de manera parcial. La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma. El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS).
- El carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios.