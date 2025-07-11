CANAL RCN
Colombia

Cierres y desvíos se registrarán este fin de semana en Bogotá por concierto de artista mexicano en El Campín

El máximo exponente de la música regional, Carín León, se presentará este sábado, 8 de noviembre, con su "Boca Chueca Tour" en la capital del país.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
09:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá está lista para recibir al máximo exponente de la música regional mexicana, Carín León, con su ‘Boca Chueca Tour’ este sábado, 8 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Con una asistencia aproximada de 39.000 personas, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres y desvíos, en dos etapas, para garantizar el ingreso de su fanaticada al estadio y promover una movilidad segura a sus alrededores.

Argumentando que no se permitirá a vehículos particulares detenerse sobre la Avenida NQS, a la altura de El Campín, la cartera de movilidad recomendó a los asistentes utilizar el transporte público o planear sus viajes con anticipación por las modificaciones con las que se encontrarán en las principales vías de acceso.

Carín León en El Campín: Bogotá se prepara para recibir al ícono de la música regional mexicana
RELACIONADO

Carín León en El Campín: Bogotá se prepara para recibir al ícono de la música regional mexicana

Habrá cierres y desvíos entre las 7:00 a.m. del viernes y las 7:00 p.m. del domingo en:

  • La calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.
  • Carril norte de la calzada norte de la calle 53 B Bis entre cuarenta (40) metros al occidente de la carrera 28 y setenta (70) metros al oriente de la avenida carrera 30 (avenida NQS), únicamente donde se cuente con un sobreancho para permitir el paso de los demás usuarios vehiculares por el sector.
  • Sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre transversal 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), se debe direccionar a los peatones a hacer uso del sendero sur la calle 53B Bis.
Nuevo cierre afectara a quienes suelen tomar el puente de la Boyacá con 13 en Bogotá
RELACIONADO

Nuevo cierre afectara a quienes suelen tomar el puente de la Boyacá con 13 en Bogotá

Habrá cierres y desvíos entre las 8:00 p.m. del viernes y las 4:00 a.m. del domingo en:

  • Las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, de manera total. El organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.
  • Las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur, de manera total.
  • El sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, de manera parcial. La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma. El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS).
  • El carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Guajira

Cámaras captaron el asalto armado al carro de valores en La Guajira: así fue el millonario robo

Centro Democrático

Crisis interna sacude al Centro Democrático: Miguel Uribe Londoño denunció “vetos y conductas antiéticas”

Valle del Cauca

Solo falta la firma del presidente Petro para dar luz verde al Tren de Cercanías: tiene hasta este 7 de noviembre

Otras Noticias

Estados Unidos

Habla la familia de mujer dedicada a limpiar casas que recibió un disparo al equivocarse de dirección en los EE. UU.

Cuando María Florinda Ríos, de 32 años, intentaba abrir la puerta, una bala terminó alojada en su frente.

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega volvió a hablar de la posibilidad de jugar en América de Cali a sus 40 años

Tras salir campeón con Santa Fe y llegar a los 40 años, el delantero volvió a referirse sobre la opción de jugar en América.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 7 de noviembre de 2025

Redes sociales

La emotiva reacción de Karina García cuando le mencionaron a Altafulla: ¡casi rompe en llanto!

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista