Carín León en El Campín: Bogotá se prepara para recibir al ícono de la música regional mexicana

Se acerca el concierto de Carin León en Bogotá. El máximo exponente del género aterrizará en el Estadio El Campín el 8 de noviembre con su "BOCA CHUECA TOUR 2025".

Carín León en Bogotá
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
01:06 p. m.
Carín León, el máximo exponente de la música regional mexicana en la actualidad, está listo para un encuentro que promete ser un hito cultural.

Aterriza en Bogotá con su esperado "BOCA CHUECA TOUR 2025", un espectáculo sin precedentes que lo llevará al Estadio El Campín este 8 de noviembre, consolidando su estatus en el continente .

Este evento trasciende la categoría de un concierto; es una experiencia única, meticulosamente diseñada para que cada detalle cobre vida con la inconfundible esencia de Carin León.

El show recorrerá sus mayores éxitos y colaboraciones más aclamadas, respaldado por una producción de talla mundial. Además, se esperan grandes invitados sorpresa que elevarán aún más la noche, garantizando que el público colombiano viva un verdadero carnaval de sonidos que extienden la influencia de la música mexicana.

La trayectoria que redefine el género

Nacido como Óscar Armando Díaz de León Huez en Hermosillo, Sonora, el 26 de julio de 1989, Carin León ha forjado una carrera que es sinónimo de innovación dentro del regional mexicano.

Tras sus inicios con bandas locales, su lanzamiento como solista en 2018 demostró una versatilidad única, fusionando la banda sinaloense con el mariachi, el norteño y el sierreño para crear un sonido que ha conquistado audiencias a nivel global.

Su talento no es solo popular, sino también reconocido por la élite: fue galardonado con el Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana en 2025.

Un indicador más de su impacto es el éxito de su sencillo "Que Vuelvas", en colaboración con Grupo Frontera, que lideró las listas de Billboard's Regional Mexican Airplay durante múltiples semanas consecutivas, reafirmando su posición como una figura clave en la industria.

Bogotá y el abrazó a la música mexicana

Bogotá ha demostrado en repetidas ocasiones su aprecio incondicional por la música mexicana. Eventos de esta relevancia nacional evidencian y fortalecen la conexión cultural entre ambas naciones.

La elección del Estadio El Campín como escenario para el "BOCA CHUECA TOUR 2025" el 8 de noviembre reafirma este fuerte vínculo, ofreciendo a los colombianos la oportunidad de disfrutar en vivo y a gran escala del artista más destacado del momento.

La capital se prepara para una noche memorable, dispuesta a ponerse el sombrero para celebrar la pasión y el sentimiento que caracterizan a este género.

