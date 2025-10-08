Video revela la última vez que fue visto con vida el joven de 16 años desaparecido en Bogotá

En las recientes horas fue hallado sin vida el cuerpo de Harold Aroca García, un joven de 16 años que había sido reportado como desaparecido hace cinco días en Bogotá.

Hallan sin vida a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá

El macabro descubrimiento fue realizado por familiares del menor en una zona boscosa del sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe.

Carolina García, madre de Harold, relató con dolor el momento en que encontraron el cuerpo de su hijo.

“Subimos al bosque y primero ingresaron el papá de mi hijo, el cuñado y mis hermanos. Empezamos a caminar y gritar y pues mi hermano llegó y me dijo que lo perdonara, que no me pudo cumplir lo que me había prometido y que mi hijo estaba muerto”, indicó la mujer.

El joven presentaba evidentes signos de tortura, lo que ha conmocionado a la comunidad y generado un clamor por justicia.

Un video crucial para la investigación muestra a Harold, usando una chaqueta roja, siendo acorralado por un grupo de jóvenes momentos después de salir de su casa. Según informes del Gaula, dos de los cinco hombres involucrados ya han sido capturados.

La familia sostiene una hipótesis sobre el móvil del crimen. “El domingo hubo un asesinato en el barrio Los Laches y dicen que mi hijo llegó al colegio e hizo el comentario como yo sé quién lo mató. Alguien lo escuchó y al otro día es cuando mi hijo desapareció”, explicó la madre.

Lo que se sabe sobre la muerte de Harold Aroca García

Carolina también expresó su frustración con las autoridades y aseguró que la justicia le falló.

“Yo llegué el viernes a pedir ayuda al CAI y un policía me dijo que no me preocupara. Les estoy exigiendo justicia porque ustedes pudieron encontrar a mi hijo y nadie hizo nada”, añadió.

En respuesta a este lamentable suceso, las autoridades han anunciado la conformación de una burbuja investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato de Harold.