Interpol emite circular amarilla para ayudar en la búsqueda de Valeria Afanador

Nueve días completó desaparecida Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años diagnosticada con síndrome de Down. De la menor no se volvió a saber nada desde el pasado martes 12 de agosto.

Lo último que se supo es que había desaparecido en su colegio en Cajicá. Las autoridades han robustecido las labores de búsqueda y ofrecen recompensa para quien brinde información.

¿Qué se sabe sobre el posible paradero de la niña?

Afanador estaba en el Gimnasio Campestre Los Laureles. Las hipótesis aún no están fortalecidas, debido a que es poca la información que las autoridades han encontrado.

Más de 200 personas están llevando a cabo las labores, no solo en Cajicá, sino en los municipios aledaños como Tabio, Zipaquirá y Chía. El cuerpo de búsqueda está desplegado por una extensa área y se han analizado más de 300 horas de video.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la recompensa aumentó a 70 millones de pesos.

“El amor que ella nos ha dejado, que nos ha transmitido siempre, es lo que nos aferra a seguir buscándola debajo de las piedras, debajo del agua, en donde esté la vamos a seguir buscando (…) Todas las hipótesis se mantienen. Siguen las investigaciones y los recorridos con todas las fuerzas de búsqueda, rescate y voluntarios”, declaró Manuel Afanador, padre de la niña.

¿Qué es una notificación amarilla?

Recientemente, la Interpol emitió circular amarilla. Esta clase de notificación corresponde a una alerta policial mundial con la que se busca ayudar a localizar personas desaparecidas.

Las notificaciones amarillas se publican para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas, según explica Interpol. La búsqueda entonces se extiende a nivel mundial.