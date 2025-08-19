¿En qué ha avanzado la búsqueda de Valeria Afanador? Esto es lo último que se sabe

La desaparición de Valeria Afanador Cárdenas, una niña diagnosticada con síndrome de Down, ha mantenido en vilo a la comunidad de Cajicá, Cundinamarca.

Ocho días completó la menor desaparecida. La última vez que la vieron fue el pasado martes 12 de agosto en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles

Ocho días lleva desaparecida

Más de 200 personas están llevando a cabo las labores de búsqueda, no solo en Cajicá, sino en los municipios aledaños como Tabio, Zipaquirá y Chía.

En diálogo con Noticias RCN, el secretario de Seguridad de Cajicá, Wilson Halaby, indicó que hay dos ejes principales en el desarrollo de las búsquedas. La primera es la investigación judicial, mientras que la otra es la operativa con los organismos de socorro.

Las autoridades están desplegadas en un área de aproximadamente 10 kilómetros alrededor de la institución educativa. Además, se dispusieron de drones, botes y perros rastreadores.

De igual forma, se han analizado más de 350 horas de video. La Fiscalía encabeza las actividades judiciales con el apoyo de la SIJIN de la Policía. Además, la Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Cajicá ofrecen recompensa de 70 millones por información.

La familia de Afanador mantiene la esperanza. “El amor que ella nos ha dejado, que nos ha transmitido siempre, es lo que nos aferra a seguir buscándola debajo de las piedras, debajo del agua, en donde esté la vamos a seguir buscando”, expresó Manuel Afanador, su papá.

Aumentan recompensa a 70 millones de pesos

Todas las hipótesis se mantienen. Siguen las investigaciones y los recorridos con todas las fuerzas de búsqueda, rescate y voluntarios.

La cara de la niña es visible en los alrededores de Cajicá. Por medio de carteles, las autoridades han buscado que la gente reporte en caso de conocer información relevante.

17 entidades, 10 caninos especializados, una ambulancia, 10 vehículos, dos drones y botes: así de robustas son las labores de búsqueda coordinadas por la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.