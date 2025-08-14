Familiar de la niña desaparecida en Cajicá rompió el silencio y entregó detalles: ¿Hay pistas?

Una reciente desaparición ha generado consternación en Cundinamarca. Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con rasgos de síndrome de Down, no aparece.

La última vez que la vieron fue en el Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá, su centro educativo el pasado 12 de agosto.

Recompensa por información que ayude a encontrarla

Tanto la alcaldía del municipio como la Gobernación de Cundinamarca dispusieron de una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a su paradero. También se reforzó la búsqueda con más de 200 rescatistas.

Cristian Soto, tío de la menor, conversó con La FM. Por un lado, señaló que la última vez que se supo algo de la niña fue en el descanso. Sin embargo, se acercó a unos matorrales y no volvió.

“Posibles rastros son poquitos”: tío de Valeria

“Las pruebas o posibles rastros son supremamente poquitos. Desafortunadamente, no tenemos mucha información. Sabemos que las autoridades están haciendo un trabajo importante alrededor de inteligencia”, declaró.

Hasta el momento, las investigaciones apuntan que hay una puerta por la que la niña habría cruzado. Frente a esta pista, Soto señaló: “Lo que nosotros entendemos es que la puerta debía estar cerrada (…) La niña es muy prudente y no hace movimientos a sitios oscuros o con personas extrañas”.

En medio de la intriga, la familia ha recibido llamadas extorsivas. El tío afirmó que algunas fueron bastante evidentes de ser falsas, pero todas ya quedaron en manos de las autoridades.

Lo que las autoridades nos han dicho es que nada se puede descartar y todo se tiene que procesar. En ese sentido, las llamadas se las comunicamos inmediatamente a las autoridades.

Soto contó que la niña siempre es llevada al colegio junto a sus tres hermanos. Es decir, los papás estaban pendientes de los recorridos por fuera de la institución hacia la casa. “No hay espacio para tener dudas en ese sentido, es una familia dedicada a sus hijos”, sostuvo.

El tío también señaló que ya vio los videos de las cámaras de seguridad. En el material audiovisual, se vio a la niña cerca a la valla de seguridad que separa al colegio con el río.

La familia Afanador Cárdenas es muy tranquila, tiene muchos amigos y hoy lo notamos. Había sido destacada como la familia del colegio hace meses. No tiene conflicto con nadie.

El papá trabaja en una reconocida institución financiera y la mamá se dedica al cuidado del hogar, según reveló Soto.