Condenan a cinco mujeres por red de falsas cirugías que dejó 40 víctimas con deformidades permanentes

La Fiscalía General de la Nación informó que cinco mujeres fueron condenadas por integrar una red dedicada a realizar cirugías estéticas en Medellín sin cumplir los requisitos técnicos, médicos ni las condiciones mínimas de higiene y salubridad.

Según la investigación, las procesadas captaban a sus víctimas mediante publicaciones en redes sociales y ofrecían procedimientos invasivos en viviendas acondicionadas como salas de cirugía improvisadas.

Las sentencias, de primera instancia, contemplan penas de entre 83 y 88 meses de prisión por delitos como concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa.

¿Cómo operaba la red que realizaba procedimientos estéticos irregulares en Medellín?

De acuerdo con la Fiscalía, entre abril de 2023 y mayo de 2024 la organización convenció a mujeres de diferentes edades para someterse a una intervención denominada lipólisis láser con transferencia glútea.

En total, 55 pacientes acudieron a inmuebles que no cumplían las condiciones exigidas para realizar procedimientos quirúrgicos invasivos. Las investigaciones establecieron que los lugares carecían de los requisitos técnicos, médicos y de asepsia establecidos por la normatividad colombiana.

Las autoridades identificaron que Yarleny Mosquera Aguirre era quien practicaba las cirugías presentándose como médica, pese a no contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud.

Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón asumía la captación de clientes y la administración de los pagos, mientras que Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo participaban en la administración de medicamentos, la aplicación de anestesia local, la atención posoperatoria y los masajes posteriores a las intervenciones.

La fiscal del caso explicó que la organización aprovechó la presión social asociada a los estándares de belleza para atraer principalmente a mujeres jóvenes y de bajos recursos. La investigación también concluyó que las integrantes cambiaban constantemente de residencia cuando las pacientes comenzaban a presentar complicaciones de salud y acudían a reclamar por los resultados de los procedimientos.

¿Qué consecuencias dejaron las falsas cirugías estéticas en las víctimas?

Según la Fiscalía, más de 40 de las 55 mujeres intervenidas contrajeron una bacteria no tuberculosa que les provocó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes. Durante el proceso judicial se conocieron testimonios que describen afectaciones persistentes en la salud, incluyendo debilitamiento del sistema inmunológico y complicaciones derivadas de la infección adquirida tras los procedimientos.

Las cinco procesadas aceptaron los hechos documentados por la Fiscalía, lo que permitió emitir condenas por su participación en la estructura criminal. No obstante, Yarleny Mosquera Aguirre continuará vinculada al proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, ya que no aceptó ese cargo específico. La entidad precisó que la sentencia es de primera instancia y que contra la decisión proceden los recursos de ley.