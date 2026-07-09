CANAL RCN
Colombia Video

+ VIDEO | Momento exacto de la captura de ‘Guillani’, el capo canadiense que se escondía en Medellín

Arif Jhuman, alias Gillani, fue detenido en un gigantesco operativo cuando entrenaba en un gimnasio. Tenía

Noticias RCN

julio 09 de 2026
07:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una operación internacional coordinada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Interpol y agencias estadounidenses culminó con la captura en Medellín de Arif Jhuman, alias Gillani, un ciudadano canadiense de alto perfil criminal buscado por tráfico internacional de armas y drogas.

¿Quién es el extranjero capturado en un gimnasio en Medellín? Esta es la historia
RELACIONADO

¿Quién es el extranjero capturado en un gimnasio en Medellín? Esta es la historia

La captura se llevó a cabo en un reconocido gimnasio de Medellín, a plena luz del día.

En video quedó registrado el momento exacto en el que efectivos de distintos organismos de seguridad, que portaban armas largas entran al lugar, lo reducen y lo detienen.

René Higuita contó su versión sobre inmueble en proceso de extinción de dominio en Medellín
RELACIONADO

René Higuita contó su versión sobre inmueble en proceso de extinción de dominio en Medellín

El prontuario criminal de alias Guillani

De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Jhuman está acusado de traficar más de 100 armas de fuego desde el estado de Florida, Estados Unidos, hacia Canadá durante los años 2023 y 2024.

Además, enfrenta cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, una droga sintética responsable de miles de muertes por sobredosis en Norteamérica. El canadiense era requerido tanto por las autoridades estadounidenses como por las canadienses.

La operación que llevó a su captura fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia compartida entre diferentes agencias. La cooperación internacional permitió rastrear sus movimientos y establecer su ubicación exacta Colombia.

Turista canadiense fue robada y abusada sexualmente por un habitante de calle en un cerro de Medellín
RELACIONADO

Turista canadiense fue robada y abusada sexualmente por un habitante de calle en un cerro de Medellín

¿Qué hacía alias Guillani en Medellín, Colombia?

Las investigaciones revelaron que Jhuman habría ingresado a Colombia con documentos falsos, en un intento por evadir a las autoridades internacionales y rehacer su vida.

Una vez llegó a Medellín, alias Guillani hizo una rutina cotidiana, frecuentando espacios públicos como gimnasios y restaurantes con total tranquilidad.

Medellín no es refugio de criminales.

El alcalde Gutiérrez señaló que en Medellín "hay autoridad, inteligencia y cooperación para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia".

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales colombianas, quienes deberán procesar las solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos y Canadá.

La extravagante recompensa de EE. UU. por ubicación de exdeportista olímpico y narco canadiense
RELACIONADO

La extravagante recompensa de EE. UU. por ubicación de exdeportista olímpico y narco canadiense

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

Corte Constitucional pide castigar como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

Abelardo de la Espriella

Conclusiones del primer empalme regional de Abelardo de la Espriella en Norte de Santander

Medellín

¿Quién es el extranjero capturado en un gimnasio en Medellín? Esta es la historia

Otras Noticias

Artistas

Murió a los 75 años la reconocida cantante Bonnie Tyler, famosa por ‘Total Eclipse of the Heart’

La cantante británica perdió la vida en Portugal tras someterse a una operación intestinal.

Finanzas personales

Así puede ahorrar un millón de pesos en seis meses con monedas de $500 y $1.000

¿Quiere ahorrar un millón de pesos? Este reto podría ayudarle.

EPS

Radican estados financieros de la Nueva EPS de vigencias 2023 y 2024: ¿Hay peligro de liquidación?

Bogotá

Bogotá hace historia con el partido de fútbol más alto de la región en la Torre Colpatria

Mundial de fútbol

Mundial 2026: Las tecnologías más allá del VAR que revolucionan el torneo