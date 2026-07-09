+ VIDEO | Momento exacto de la captura de ‘Guillani’, el capo canadiense que se escondía en Medellín

Una operación internacional coordinada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Interpol y agencias estadounidenses culminó con la captura en Medellín de Arif Jhuman, alias Gillani, un ciudadano canadiense de alto perfil criminal buscado por tráfico internacional de armas y drogas.

La captura se llevó a cabo en un reconocido gimnasio de Medellín, a plena luz del día.

En video quedó registrado el momento exacto en el que efectivos de distintos organismos de seguridad, que portaban armas largas entran al lugar, lo reducen y lo detienen.

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El prontuario criminal de alias Guillani

De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Jhuman está acusado de traficar más de 100 armas de fuego desde el estado de Florida, Estados Unidos, hacia Canadá durante los años 2023 y 2024.

Además, enfrenta cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, una droga sintética responsable de miles de muertes por sobredosis en Norteamérica. El canadiense era requerido tanto por las autoridades estadounidenses como por las canadienses.

La operación que llevó a su captura fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia compartida entre diferentes agencias. La cooperación internacional permitió rastrear sus movimientos y establecer su ubicación exacta Colombia.

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¿Qué hacía alias Guillani en Medellín, Colombia?

Las investigaciones revelaron que Jhuman habría ingresado a Colombia con documentos falsos, en un intento por evadir a las autoridades internacionales y rehacer su vida.

Una vez llegó a Medellín, alias Guillani hizo una rutina cotidiana, frecuentando espacios públicos como gimnasios y restaurantes con total tranquilidad.

Medellín no es refugio de criminales.

El alcalde Gutiérrez señaló que en Medellín "hay autoridad, inteligencia y cooperación para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia".

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales colombianas, quienes deberán procesar las solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos y Canadá.