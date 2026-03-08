Claudia López gana la Consulta de las Soluciones y es candidata presidencial por primera vez

Este 8 de marzo en el marco de las elecciones legislativas para definir a los integrantes del Congreso de la República, también se votaron las consultas entre precandidatos, donde Claudia López logró imponerse ante Leonardo Huerta en la Consulta de las Soluciones.

Claudia López obtuvo el 92,86% de la votación de su consulta, con el 61,67% de las mesas escrutadas. Leonardo Huerta consiguió el 7,13%

La exalcaldesa de Bogotá llega por primera vez a una primera vuelta presidencial como candidata, luego de haber sido la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en 2016, en una campaña en donde fue precandidata del partido Alianza Verde, pero renunció, al igual que Jorge Enrique Robledo, para apoyar al exgobernador de Antioquia.

La carrera política de Claudia López

López, bogotana de 55 años (este lunes 9 de marzo cumple 56), comenzó a ganar reconocimiento público como líder estudiantil en 1989, liderando el movimiento Séptima Papeleta que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, pasó a ocupar cargos administrativos en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá.

Tras varios años dedicada a la investigación, destapando el escándalo de la parapolítica, decidió lanzarse a la política electoral como candidata al Senado en 2014, siendo electa con 81.045 votos.

En 2019 se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, siendo elegida por encima Carlos Fernando Galán, Holman Morris y Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.) con 1.108.541 votos, convirtiéndose en la primera mujer que fue elegida alcaldesa en la capital del país.

En 2025 oficializó su candidatura a la Presidencia y presentó 1,2 millones de firmas ante la Registraduría para ser candidata sin necesidad de un aval partidista.

¿Qué propone Claudia López?

Su campaña de 2026 se resume en la frase "Enderezar el rumbo". Sus propuestas clave son: