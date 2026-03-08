CANAL RCN
Colombia

Claudia López gana la Consulta de las Soluciones y es candidata presidencial por primera vez

La exalcaldesa de Bogotá estará presente en el tarjetón de la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo tras imponerse a Leonardo Huerta.

Claudia López candidata a la Presidencia de Colombia
FOTO: Claudia López

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
06:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 8 de marzo en el marco de las elecciones legislativas para definir a los integrantes del Congreso de la República, también se votaron las consultas entre precandidatos, donde Claudia López logró imponerse ante Leonardo Huerta en la Consulta de las Soluciones.

Candidatos de la Consulta de las Soluciones hablan de sus propuestas en seguridad y economía
RELACIONADO

Candidatos de la Consulta de las Soluciones hablan de sus propuestas en seguridad y economía

Claudia López obtuvo el 92,86% de la votación de su consulta, con el 61,67% de las mesas escrutadas. Leonardo Huerta consiguió el 7,13%

La exalcaldesa de Bogotá llega por primera vez a una primera vuelta presidencial como candidata, luego de haber sido la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en 2016, en una campaña en donde fue precandidata del partido Alianza Verde, pero renunció, al igual que Jorge Enrique Robledo, para apoyar al exgobernador de Antioquia.

La carrera política de Claudia López

López, bogotana de 55 años (este lunes 9 de marzo cumple 56), comenzó a ganar reconocimiento público como líder estudiantil en 1989, liderando el movimiento Séptima Papeleta que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, pasó a ocupar cargos administrativos en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá.

Tras varios años dedicada a la investigación, destapando el escándalo de la parapolítica, decidió lanzarse a la política electoral como candidata al Senado en 2014, siendo electa con 81.045 votos.

En 2019 se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, siendo elegida por encima Carlos Fernando Galán, Holman Morris y Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.) con 1.108.541 votos, convirtiéndose en la primera mujer que fue elegida alcaldesa en la capital del país.

En 2025 oficializó su candidatura a la Presidencia y presentó 1,2 millones de firmas ante la Registraduría para ser candidata sin necesidad de un aval partidista.

¿Qué propone Claudia López?

Su campaña de 2026 se resume en la frase "Enderezar el rumbo". Sus propuestas clave son:

  • Seguridad: Duplicar la inversión, crear una Fiscalía Antimafia y acabar con la política de "Paz Total" para retomar el control territorial.
  • Educación y empleo: Otorgar 1 millón de becas para jóvenes (modelo "Jóvenes a la E") y crear 800,000 soluciones de vivienda para reactivar la economía.
  • Mujeres: Implementar a nivel nacional las "Manzanas del Cuidado" (servicios gratuitos de lavandería, guardería y formación para quienes cuidan el hogar).
  • Salud: Defender el sistema mixto (público y privado) asegurando que los recursos lleguen a tiempo a los hospitales.
  • Estado: Reducir la burocracia para invertir ese ahorro en las regiones.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

Hostigamiento en puesto de votación en Puerto Lozada, La Macarena: afectaciones en el preconteo

Elecciones en Colombia

¿Debería Colombia imponer el voto obligatorio para frenar la abstención que ya ha superado el 50%?

Elecciones en Colombia

Registrador nacional entregó balance de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas

Otras Noticias

Educación

Docentes tendrán pago del 100% y anticipado de estos servicios en marzo: téngalo en cuenta

FOMAG anunció que desde marzo de 2026 los servicios se pagarán de manera anticipada.

Donald Trump

Donald Trump lanzó advertencia al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

Tras la muerte de Alí Jamenei, Trump lanzó advertencia a su sucesor en Irán. ¿Qué dijo?

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez le dejó un emotivo regalo a Hugo Rodallega antes de morir: esto se reveló

Egan Bernal

Preocupación por Egan Bernal: Ineos lo baja de otra carrera y crecen las dudas

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación