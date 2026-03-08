¿Debería Colombia imponer el voto obligatorio para frenar la abstención que ya ha superado el 50%?

La participación de los ciudadanos en las urnas vuelve a ubicarse en el centro del debate durante la jornada electoral en Colombia. La preocupación gira en torno a los niveles de abstención que históricamente han marcado las elecciones legislativas en el país.

En los últimos comicios para el Congreso de la República, el abstencionismo superó el 50%, una cifra que evidenció el poco interés de una parte importante del electorado por acudir a los puestos de votación para elegir a los senadores y representantes a la Cámara.

En medio de ese panorama, surge nuevamente la discusión sobre si Colombia debería adoptar el voto obligatorio como mecanismo para impulsar la participación ciudadana y fortalecer la legitimidad del sistema democrático.

Sobre este escenario habló el analista político Juan Falkonerth, quien explicó cuáles son las razones detrás de los altos niveles de abstención y qué podría ocurrir durante esta jornada electoral en la que se eligen los congresistas para el periodo legislativo 2026-2030.

¿Cómo están los niveles de abstención y cuál es la proyección para esta jornada electoral?

De acuerdo con Falkonerth, los indicadores de abstención podrían mantenerse en niveles similares a los registrados en elecciones anteriores. Según explicó, los comicios legislativos no suelen resultar atractivos para una gran parte de la ciudadanía, lo que termina reflejándose en la baja participación.

Seguramente los indicadores de abstención se van a mantener porque estas elecciones suelen ser no muy atractivas para las personas que salen a depositar el sufragio.

El analista explicó que una de las razones principales es que muchas personas no tienen claridad sobre los candidatos o las listas por las que pueden votar al Senado o a la Cámara de Representantes. Esa falta de información, sumada al desinterés por este tipo de elecciones, influye directamente en la decisión de no acudir a las urnas.

Falkonerth señaló que, en este proceso electoral, uno de los factores que podría generar un leve impulso en la participación es la realización de consultas políticas que están relacionadas con las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo más adelante.

Sin embargo, advirtió que ese estímulo podría no ser suficiente para cambiar el panorama general del abstencionismo.

El analista recordó que distintos sondeos y encuestas de opinión ya habían anticipado un escenario complejo en términos de participación ciudadana.

Entre el 45% y el 50% de las personas o no sabían por quién votar o seguramente estaban considerando no acercarse a los puestos de votación y ejercer su derecho.

Por esa razón, señaló que existe la posibilidad de que los márgenes de abstención se mantengan durante esta jornada electoral.

¿Debería Colombia imponer el voto obligatorio para frenar la abstención?

Ante ese escenario, Falkonerth planteó que Colombia debería considerar la implementación del voto obligatorio, una medida que, según dijo, ha demostrado resultados en otros países.

Definitivamente yo creo que es muy necesario que se implemente esta medida.

El analista explicó que existen experiencias internacionales donde la obligatoriedad del voto ha impulsado la participación electoral. Uno de los casos que mencionó fue el de Chile, donde esta medida ha contribuido a aumentar el número de votantes en los procesos electorales.

Según Falkonerth, implementar el voto obligatorio también ayudaría a que los ciudadanos comprendan que el sufragio no solo es un derecho, sino también un deber dentro del sistema democrático.

Hemos visto casos exitosos como en Chile donde el voto obligatorio efectivamente impulsó el número de sufragantes y eso ayuda también a que la gente entienda que en Colombia no sólo hay derechos sino también hay que ejercer ciertos deberes y el voto tiene ambas, es un derecho pero también es un deber.

Desde su perspectiva, esta medida podría motivar a los ciudadanos a informarse más sobre los procesos electorales y a conocer mejor a los candidatos que participan en las contiendas.

Además, advirtió que la baja participación puede afectar la legitimidad de las instituciones elegidas por voto popular.

Falkonerth recordó que Colombia cuenta con un censo electoral cercano a los 33 millones de personas habilitadas para votar. Sin embargo, la participación en elecciones legislativas suele ubicarse alrededor de los 20 millones de votantes.

El analista advirtió que si esa cifra disminuyera de manera significativa, el Congreso de la República podría enfrentar cuestionamientos sobre su legitimidad frente al tamaño real del censo electoral.

Por esa razón insistió en la necesidad de discutir medidas que incentiven la participación, entre ellas la obligatoriedad del voto y el fortalecimiento de campañas de pedagogía institucional que orienten a los ciudadanos sobre cómo ejercer su derecho.

Los retos del Congreso que se elige

Más allá del debate sobre la participación, el analista también se refirió a los desafíos que enfrentará el Congreso que resulte elegido para el periodo legislativo 2026-2030.

Recordó que el Legislativo tiene tres funciones principales: elaborar las leyes del país, ejercer control político sobre el Gobierno y realizar nombramientos de alto nivel dentro del Estado.

A partir de esas responsabilidades, explicó que el próximo Congreso tendrá que enfrentar varios retos institucionales en diferentes áreas.

Uno de los temas que, según indicó, será inevitable en la próxima legislatura es la discusión de una reforma tributaria. Falkonerth señaló que las finanzas del Estado se encuentran desfinanciadas, lo que podría obligar a un nuevo gobierno a presentar una iniciativa de este tipo.

Se quiera o no tendrá que haber una reforma tributaria en la próxima legislatura con un próximo gobierno porque las arcas del estado están desfinanciadas.

El analista señaló que actualmente no hay suficientes recursos para el funcionamiento del Estado ni para atender sectores clave como el sistema de salud.

Otro de los temas que genera incertidumbre es el futuro del sistema pensional, especialmente ante la revisión y la decisión final que deberá adoptar la Corte Constitucional.

Falkonerth también mencionó que el Congreso tendrá que revisar el rumbo de distintas políticas públicas, entre ellas la llamada “paz total”, cuyos resultados han sido objeto de debate.

Finalmente, insistió en que el país necesita un Congreso que cumpla de manera rigurosa sus funciones legislativas y de control político, independientemente de si las mayorías apoyan o no al gobierno de turno.

También advirtió que la falta de experiencia dentro de esta corporación ha tenido costos para el funcionamiento institucional.