Preocupación por Egan Bernal: Ineos lo baja de otra carrera y crecen las dudas

El inicio de la temporada 2026 del ciclismo ha traído una noticia que genera inquietud entre los aficionados colombianos. El pedalista Egan Bernal no solo estuvo ausente en la Strade Bianche, sino que tampoco participará en la Tirreno-Adriático, una de las competencias que tenía prevista dentro de su calendario.

La ausencia del campeón del Tour de Francia 2019 despertó rápidamente preguntas entre seguidores y analistas del ciclismo internacional, especialmente porque el colombiano había confirmado previamente que competiría en ambas pruebas del calendario italiano.

Hasta el momento, el equipo INEOS Grenadiers no ha entregado un comunicado oficial detallando la situación del corredor, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre su estado físico y los próximos pasos en su temporada.

Egan Bernal tampoco estará en Tirreno-Adriático

Las dudas comenzaron cuando el nombre de Bernal no apareció en la nómina oficial del INEOS Grenadiers para la Strade Bianche, una carrera en la que el colombiano incluso fue protagonista en el pasado, logrando un podio en 2021.

Tras su ausencia en esa clásica italiana, varios medios comenzaron a especular sobre posibles molestias físicas o problemas de salud. Sin embargo, información reciente apunta a que el ciclista se encuentra estable y que el equipo estaría manejando la situación con precaución.

El periodista Diego Rueda aseguró en redes sociales que “Egan Bernal tiene una sobrecarga muscular y volverá a competir en dos semanas”, lo que explicaría su ausencia en las últimas carreras del calendario europeo.

A esto se suma el reporte del periodista Ciro Scognamiglio, del diario La Gazzetta dello Sport, quien informó que el colombiano tampoco estará en la Tirreno-Adriático, competencia que se disputa del 9 al 15 de marzo en Italia.

El Giro de Italia sigue siendo el gran objetivo

Antes de estas ausencias, Bernal había tenido un inicio de temporada prometedor. El corredor ganó el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia y luego logró un meritorio séptimo lugar en la exigente Faun-Ardèche Classic.

Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a competir. Tampoco participó en la Drome Classic, carrera que inicialmente estaba dentro de su planificación.

A pesar de esta pausa inesperada, el gran objetivo del colombiano sigue siendo el Giro de Italia, que se disputará en mayo. Por ahora, su posible regreso a la competencia podría darse en la Volta a Catalunya, prevista para iniciar el 23 de marzo.

Mientras tanto, el silencio del equipo y del propio Bernal mantiene atentos a los seguidores del ciclismo, que esperan volver a verlo pronto en el pelotón internacional.