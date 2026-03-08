Hostigamiento en puesto de votación en Puerto Lozada, La Macarena: afectaciones en el preconteo

Minutos después del cierre de las urnas en estas elecciones del domingo 8 de marzo, la Registraduría dio a conocer complicaciones en un puesto de votación.

A las 4:00 p.m. se cerraron las urnas a nivel nacional, por lo que empezó el preconteo. Sin embargo, hubo afectaciones en el puesto de votación Puerto Lozada en zona rural de La Macarena, Meta.

Registraduría lanzó la alerta

La Registraduría informó que por causa de este hecho, no fue posible adelantar con el proceso de preconteo: “Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral”.

A través de un video publicado por la entidad, se vio a la gente acostada en el suelo a la espera de que volviera la calma.

Reporte de la MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) dio a conocer su informe en el marco de las elecciones. Hubo 449 reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades y delitos electorales provenientes en 115 municipios.

39% de estos reportes tuvieron relación con problemas en funcionamiento de mesas, entrega incorrecta de tarjetas electorales, uso de celulares, ausencia de jurados, entre otros. Además, 30% de reportes correspondieron a irregularidades con propaganda electoral en inmediaciones de puestos de votación.

Por otro lado, 26% de casos estuvieron relacionados con posibles afectaciones a la libertad del voto (presuntas entregas de dádivas, dinero en cercanías de puestos de votación, presiones o intentos de inducir el voto).

La Macarena ha sido un territorio históricamente afectado por el conflicto armado, el narcotráfico y la limitada presencia del Estado, factores que han mantenido altos niveles de violencia y vulnerabilidad para sus comunidades rurales.