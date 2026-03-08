CANAL RCN
Economía

Docentes tendrán pago del 100% y anticipado de estos servicios en marzo: téngalo en cuenta

FOMAG anunció que desde marzo de 2026 los servicios se pagarán de manera anticipada.

Docentes en Bogotá
FOTO: @educacionbogota

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
05:50 p. m.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) anunció la puesta en marcha de una medida histórica. A partir de marzo de 2026, el Fondo pagará al 100% y por anticipado los servicios de salud del primer nivel de atención bajo la modalidad de capitación.

Esta decisión, formalizada a través de la Circular Externa 07 de 2026, busca resolver los problemas de flujo de caja que han afectado a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y que, en consecuencia, han generado traumatismos en la entrega de medicamentos y la asignación de citas para miles de docentes y sus beneficiarios en todo el país.

Así operará el nuevo modelo

Bajo el modelo anterior, los pagos solían estar sujetos a auditorías previas o giros parciales que demoraban la llegada de recursos a las clínicas y centros médicos.

Con la nueva directriz, el FOMAG se acoge a lo establecido en la Ley 1122 de 2007, permitiendo que los prestadores habilitados reciban la totalidad del recurso correspondiente al mes antes de que se preste efectivamente el servicio, siempre que el contrato sea por capitación.

El vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona, destacó que esta medida es un ejercicio de responsabilidad institucional para fortalecer los controles y, al mismo tiempo, proteger el derecho fundamental a la salud.

"Buscamos generar un clima de confianza y transparencia con los prestadores, asegurando que no existan excusas administrativas para negar la atención a nuestros maestros", señaló la entidad.

Calendario y requisitos de radicación

Para que los prestadores puedan acceder a este beneficio de pago anticipado, la administración ha fijado reglas claras de cumplimiento:

  • Plazo especial de marzo: Las facturas para el primer ciclo de este modelo debieron radicarse con fecha límite del 9 de marzo.
  • Radicación ordinaria: A partir de los meses siguientes, el plazo máximo de radicación se mantendrá según el cronograma establecido; las facturas presentadas fuera de tiempo entrarán en el ciclo de pagos del mes posterior.
  • Liquidación de glosas: El FOMAG también anunció que las reservas del 20% correspondientes a facturas radicadas hasta el 31 de enero de 2026 se pagarán entre marzo y mayo, tras finalizar las auditorías internas.
