Claudia López le da su “voto de confianza” a Cepeda bajo promesa de aceptar los resultados de segunda vuelta

La excandidata presidencial de la Consulta de las Soluciones y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que le daría su “voto de confianza” en las elecciones de segunda vuelta al candidato presidencial Iván Cepeda.

Según advirtió en una transmisión en vivo, de la que también participó el representante del Pacto Histórico, “no es una adhesión” y su respaldo logró sellarse bajo el compromiso “democrático que ha aceptado Iván, sin titubeos y sin ambigüedades, de aceptar los resultados electorales de la pasada primera vuelta y de la próxima vuelta el 21 de junio, cualquiera que sea el resultado”.

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Razones tras el “voto de confianza” a Cepeda

Con lista en mano, López enumeró las razones que la llevaron a inclinarse por el candidato del Pacto, empezando por su historia y tiempo trabajando juntos:

“A Iván lo conozco desde hace muchos años. Son más de 30 años de defender causas juntos, de dar luchas sociales y políticas juntos. Yo sé que el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una pose de campaña, no es por estas tres semanas. Me consta que es su carácter, su estilo de liderazgo, su compromiso con la vida”.

Defendió su voluntad de paz y lo que, en caso de llegar a la Presidencia, podría diferenciarlo de la actual administración, con la que ha tenido desencuentros, incluso, en elecciones:

“Iván nunca en su vida ha empuñado un arma. Ha empuñado la Ley, la democracia, el voto libre, la voz firme, la fuerza serena y es lo que creo que necesita, hoy, Colombia, lo que me permite sentarme aquí, con tranquilidad, y decirle a Colombia que nuestro voto independiente puede elegir un Gobierno progresista que está dispuesto a enmendar los errores”.

Sin embargo, fue insistente en que “haber sido senadora, servidora pública y la primera mujer en ser electa por voto popular alcaldesa de Bogotá no hubiera sido posible sin la Constitución del 91” y por tanto debe protegerse.

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Cepeda insistió en que su Gobierno va a proteger la Constitución del 91

Terminada la intervención de López, Cepeda indicó que su respaldo es “motivo de alegría, de satisfacción y orgullo” y se sumó “a las palabras de agradecimiento de Claudia a todas las personas que han hecho posible este momento. Con Claudia hemos recorrido un camino, somos parte de una generación que tiene sus conquistas y sus orgullos en un momento muy oscuro de nuestra historia”.

Finalmente, el candidato del partido de Gobierno se refirió a las condiciones de la exalcaldesa y fue enfático en que representa “una corriente, una formación política que defiende y hace suya la lucha por la Constitución. Está claro, no nos van a convencer de respetarla, nosotros la vamos a hacer respetar”.