"Claudia López no es confiable, es camaleónica": Vicky Dávila

En el marco de su campaña presidencial, la periodista y candidata Vicky Dávila, destacó el creciente protagonismo de las mujeres en la política colombiana.

Y es que la contienda electoral de 2026 estará marcada por la presencia de varias mujeres, entre ellas, María José Pizarro, Susana Muhamad, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Claudia López.

"El país está cambiando. Por primera vez los ciudadanos han hecho un clic y saben que ya las mujeres estamos listas, quizás desde hace mucho tiempo, pero necesitábamos que los ciudadanos lo entendieran. Ya saben que somos capaces, que somos disciplinadas, trabajadoras y que tenemos ese instinto de mamás que nos hace cuidar, proteger y reprender cuando es necesario", expresó Dávila.

¿Qué piensa Vicky Dávila de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá?

Al referirse específicamente a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, la candidata Vicky Dávila fue contundente en su apreciación: "Yo creo que Claudia López definitivamente no es confiable. No es confiable porque es camaleónica, porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Y eso no permite que los ciudadanos puedan confiar".

Cuando se le preguntó si considera a López como una rival fuerte en la contienda electoral, Dávila evitó profundizar en el tema: "Vamos a competir entre todos y que gane el mejor para Colombia. Yo voy por mi carril, derechito, juiciosa, con los ciudadanos. La gente está mamada de las peleas y de los insultos, quiere esperanza".

El objetivo de Vicky Dávila es llegar a la Casa de Nariño por lo que concluyó reafirmando su visión de futuro para el país y su determinación de convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia.

"La gente necesita tener la esperanza de que este país se puede cambiar, que no lo vamos a perder y que esta izquierda destructiva de Petro va a salir del poder el 7 de agosto de 2026. Y yo espero que ese día llegue y yo sea la presidenta de Colombia", puntualizó.