¿Por qué un economista puede ser presidente y una periodista no?: Vicky Dávila

La periodista Vicky Dávila es aspirante a la Presidencia para las elecciones de 2026 y por primera vez se 'lanza al agua' en una entrevista en televisión.

En diálogo con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, habló de la razón por la que dio el salto del periodismo a la política, respondió a algunas de las críticas que ha recibido y hasta opinó sobre algunos que también podrían ser aspirantes a la Presidencia.

¿En qué momento decidió pasarse del periodismo a la política?

En el momento en el que descubrí que ya qué más denuncia se iba a hacer, qué más impunidad iba a torear como periodista, qué más podía aportarle este país y en ese momento dije: bueno, voy a ir a la calle, voy a tratar de representar a la gente que siente la misma angustia que yo, a los ciudadanos que están allá en su casa, al ama de casa, al señor que maneja el taxi, el que va en el Transmilenio, y que están diciendo, -miércoles no quiero que el país se me acabe-. Esa es la angustia que yo empecé a sentir.

Y gracias a Dios puedo tomar esa decisión. Pongo todo en pausa, lo que tanto he amado, y me vengo aquí a luchar por el país. Estoy luchando por el país, voy a luchar y necesito que seamos millones para que podamos dejar atrás toda esta historia de horror con el gobierno Petro, pero también toda esta historia que nos han dejado los politiqueros de siempre. Eso es lo que yo quiero, que haya un florecimiento de Colombia.

"Estamos vueltos miércoles": Vicky Dávila

La periodista también respondió algunas de las críticas que ha recibido desde el momento que anunció su aspiración presidencial en las que señalan que es una novata en la política, no es economista, administradora o abogada.

"¿A dónde nos llevaron los economistas? ¿Dónde nos tienen los abogados? Vueltos miércoles. Entonces necesitamos cambiar. Hay gente que lo ha hecho bien, pero tenemos un resultado de todo lo que han hecho todos esos tan inteligentes y es eso, estamos vueltos miércoles".

¿Y una periodista por qué puede ser presidenta?

Porque yo llevo 33 años conociendo a Colombia. Yo conozco las necesidades de la gente, sé cómo son la mayoría de los políticos, sé perfectamente cómo funciona la corrupción, sé toda la porquería del sistema. El sistema tenemos que cambiar.

¿Por qué un economista puede ser presidente y una periodista no? ¿Por qué? Si lo que se necesita es alguien que trabaje, alguien que sepa dirigir, que traiga a los mejores, que haga cumplir los objetivos, que no tenga intereses personales, que no robe, que no se robe la plata de los colombianos.

Vicky Dávila asegura que no se va a aliar con "ninguna porquería"

Ante la pregunta de las posibles alianzas que hará para llegar a la Presidencia, aseguró que, por ahora no hay ninguna, pues al no venir de la política no tiene aval de ningún partido y espera avanzar con firmas de los colombianos.

"No, no, yo con ninguna porquería me voy a aliar. Eso sí, téngalo claro. Esto tiene que crecer en los hombros de los colombianos. Yo soy una ciudadana que un día se preocupó, no pudo dormir pensando en el futuro del país, de mis hijos y de nuestros hijos. Yo no vengo de la política, no vengo de un partido, voy a recoger firmas, no voy a recibir un aval de un partido. Si en algún momento tengo que hacer alguna alianza, será con gente buena. Puede ser de lo que sea, pero será gente decente, buena, intachable, que sea experta. El gobierno de los mejores".