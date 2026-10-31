Clima en Bogotá este 31 de octubre: estas localidades podrían tener lluvias durante Halloween

El clima en Bogotá para este sábado 31 de octubre de 2026 tendrá condiciones variables, con predominio de tiempo seco durante las primeras horas del día y posibilidad de precipitaciones en algunos sectores durante la tarde.

El pronóstico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) incluye temperaturas entre los 10 y los 20 grados Celsius, un aspecto que deberán tener en cuenta quienes tienen actividades programadas para la celebración de Halloween.

De acuerdo con el reporte, durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de tiempo seco, con una temperatura mínima estimada de 10 °C. Para la mañana se pronostica abundante nubosidad, aunque se mantendría el predominio de condiciones secas en la ciudad.

El panorama podría cambiar durante la tarde, cuando se prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas de carácter disperso. Las localidades con mayor atención en el pronóstico son Ciudad Bolívar, Fontibón, Suba y Engativá. Para el resto del área urbana se esperan condiciones de tiempo seco.

La temperatura máxima estimada para este sábado será de 20 °C. Estas condiciones climáticas hacen parte del pronóstico divulgado por el Idiger para que los habitantes de Bogotá puedan organizar sus actividades y desplazamientos durante una jornada en la que se desarrollarán diferentes planes relacionados con Halloween.

¿Lloverá en Bogotá este sábado 31 de octubre de 2026?

El pronóstico del Idiger señala que existe probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde, especialmente en Ciudad Bolívar, Fontibón, Suba y Engativá. Esto significa que no se esperan precipitaciones generalizadas en toda Bogotá, sino lluvias dispersas en determinados sectores de la capital.

Por esta razón, quienes tengan previsto salir durante la tarde o participar en actividades de Halloween pueden consultar las condiciones meteorológicas de su sector antes de desplazarse. La nubosidad y las posibles precipitaciones podrían modificar las condiciones del tiempo a lo largo de la jornada.

¿Cómo consultar el mapa de lluvias en Bogotá desde el celular?

Los ciudadanos pueden consultar el estado de las precipitaciones mediante el mapa de lluvias disponible en la plataforma 'Mapas Bogotá'. Esta herramienta permite ubicar una dirección específica y revisar las condiciones meteorológicas del sector consultado desde un celular, una tableta o un computador.

Para acceder a esta información, se deben seguir estos pasos: