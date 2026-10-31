CANAL RCN
Colombia

Clima en Bogotá este 31 de octubre: estas localidades podrían tener lluvias durante Halloween

El Idiger prevé una jornada con temperaturas entre los 10 y 20 °C. En la tarde podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en varias localidades de la capital.

Lluvias en Bogotá Halloween 2026
FOTO: Generada con IA

Noticias RCN

octubre 31 de 2026
06:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El clima en Bogotá para este sábado 31 de octubre de 2026 tendrá condiciones variables, con predominio de tiempo seco durante las primeras horas del día y posibilidad de precipitaciones en algunos sectores durante la tarde.

Halloween 2026: recomendaciones de la Policía a la hora de salir a pedir dulces
RELACIONADO

Halloween 2026: recomendaciones de la Policía a la hora de salir a pedir dulces

El pronóstico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) incluye temperaturas entre los 10 y los 20 grados Celsius, un aspecto que deberán tener en cuenta quienes tienen actividades programadas para la celebración de Halloween.

De acuerdo con el reporte, durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de tiempo seco, con una temperatura mínima estimada de 10 °C. Para la mañana se pronostica abundante nubosidad, aunque se mantendría el predominio de condiciones secas en la ciudad.

El panorama podría cambiar durante la tarde, cuando se prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas de carácter disperso. Las localidades con mayor atención en el pronóstico son Ciudad Bolívar, Fontibón, Suba y Engativá. Para el resto del área urbana se esperan condiciones de tiempo seco.

La temperatura máxima estimada para este sábado será de 20 °C. Estas condiciones climáticas hacen parte del pronóstico divulgado por el Idiger para que los habitantes de Bogotá puedan organizar sus actividades y desplazamientos durante una jornada en la que se desarrollarán diferentes planes relacionados con Halloween.

¿Lloverá en Bogotá este sábado 31 de octubre de 2026?

El pronóstico del Idiger señala que existe probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde, especialmente en Ciudad Bolívar, Fontibón, Suba y Engativá. Esto significa que no se esperan precipitaciones generalizadas en toda Bogotá, sino lluvias dispersas en determinados sectores de la capital.

Por esta razón, quienes tengan previsto salir durante la tarde o participar en actividades de Halloween pueden consultar las condiciones meteorológicas de su sector antes de desplazarse. La nubosidad y las posibles precipitaciones podrían modificar las condiciones del tiempo a lo largo de la jornada.

¿Cómo consultar el mapa de lluvias en Bogotá desde el celular?

Los ciudadanos pueden consultar el estado de las precipitaciones mediante el mapa de lluvias disponible en la plataforma 'Mapas Bogotá'. Esta herramienta permite ubicar una dirección específica y revisar las condiciones meteorológicas del sector consultado desde un celular, una tableta o un computador.

Para acceder a esta información, se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a mapas.bogota.gov.co.
  • Seleccionar el ícono de mapa ubicado en el costado derecho de la pantalla.
  • En la ventana denominada «Tipos de mapa», buscar la sección «Otros mapas».
  • Seleccionar la opción «Lluvias».
  • Escribir en el buscador la dirección del lugar que se desea consultar.
  • Elegir la dirección identificada por el sistema para visualizar su ubicación en el mapa.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fenalco

74% de los colombianos celebran Halloween y más de la mitad planean disfrazarse, según Fenalco

Cartagena

Se inauguran los primeros dos kilómetros del del Gran Malecón del Mar en Cartagena

CNE

Detalles inéditos del nuevo partido político que nacerá pronto: ¿Será cercano al Gobierno?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de octubre de 2026: número y signo ganador

¡Ya se puede conocer qué ocurrió tras el Super Astro Luna de este 30 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Atlético Nacional

Los puntos que le faltan a Atlético Nacional para clasificar a Copa Libertadores

El equipo de Lucas González lidera con amplia diferencia la tabla de reclasificación y una victoria clave ante Santa Fe da gran impulso.

Abelardo de la Espriella

Presidente De la Espriella y vicepresidente de los EE. UU. se reunirían en Cartagena ¿De qué hablarán?

Artistas

La famosa que se quedó con el ramo de Luisa Fernanda W: su reacción es viral

Invima

Invima alerta por venta de productos Oreo fraudulentos en Colombia: estas son las referencias