Se inauguran los primeros dos kilómetros del del Gran Malecón del Mar en Cartagena

Cartagena inauguró el viernes, 30 de octubre, los dos primeros kilómetros del Gran Malecón del Mar, la obra que transformó el borde costero, entre el sector de Playa Azul de La Boquilla y el parque lineal de Crespo.

Se espera que el proyecto de infraestructura atraiga muchos más turistas a la ciudad y mejore la calidad de vida de las familias cartageneras. De hecho, el presidente, Abelardo de la Espriella, destacó en medio de la ceremonia:

“Se invirtieron 140.000 millones de pesos y me es difícil pensar que haya una plata mejor invertida que esta (…) será un lugar para caminar, hacer ejercicio, montar bicicleta, venir con la familia”.

El Gobierno Nacional anunció que impulsará sus próximos tramos con una inversión millonaria:

Aunque nacionales y extranjeros ya pueden disfrutar del Gran Malecón del Mar, la obra no ha terminado.

En total serán intervenidos 5,5 kilómetros de borde costero y, para impulsar los próximos tramos, el Gobierno Nacional anunció una inversión de 174.000 millones de pesos.

De esta manera se completarán las obras en el tramo Las Tenazas – Bocagrande, de dos kilómetros de distancia, y en el tramo Bocagrande – La Marina, de casi 1,5 kilómetros.

¿Cuándo estará terminado el Gran Malecón del Mar en Cartagena?

Aunque no esté terminado, el alcalde Dumek Turbay destacó que el Gran Malecón del Mar, “es la infraestructura sobre el litoral o la línea costera más grande que se haya construido en Colombia”.

Con los nuevos recursos, indicó la Alcaldía que van a seguir “recuperando espacios frente al mar y abriendo más oportunidades para el turismo, el comercio y la economía local”.

Se espera que la obra esté completamente terminada a mediados del 2027.