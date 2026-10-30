CANAL RCN
Colombia Video

Se inauguran los primeros dos kilómetros del del Gran Malecón del Mar en Cartagena

El Gobierno Nacional informó que impulsará sus próximos tramos con una inversión de 170.000 millones.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
09:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cartagena inauguró el viernes, 30 de octubre, los dos primeros kilómetros del Gran Malecón del Mar, la obra que transformó el borde costero, entre el sector de Playa Azul de La Boquilla y el parque lineal de Crespo.

Se espera que el proyecto de infraestructura atraiga muchos más turistas a la ciudad y mejore la calidad de vida de las familias cartageneras. De hecho, el presidente, Abelardo de la Espriella, destacó en medio de la ceremonia:

“Se invirtieron 140.000 millones de pesos y me es difícil pensar que haya una plata mejor invertida que esta (…) será un lugar para caminar, hacer ejercicio, montar bicicleta, venir con la familia”.

Video | Terminó con su vehículo en medio de un arroyo en Cartagena por cuenta de las fuertes lluvias
RELACIONADO

Video | Terminó con su vehículo en medio de un arroyo en Cartagena por cuenta de las fuertes lluvias

El Gobierno Nacional anunció que impulsará sus próximos tramos con una inversión millonaria:

Aunque nacionales y extranjeros ya pueden disfrutar del Gran Malecón del Mar, la obra no ha terminado.

En total serán intervenidos 5,5 kilómetros de borde costero y, para impulsar los próximos tramos, el Gobierno Nacional anunció una inversión de 174.000 millones de pesos.

De esta manera se completarán las obras en el tramo Las Tenazas – Bocagrande, de dos kilómetros de distancia, y en el tramo Bocagrande – La Marina, de casi 1,5 kilómetros.

Habló turista que tumbó una estatua en Cartagena: se comprometió a reparar los daños
RELACIONADO

Habló turista que tumbó una estatua en Cartagena: se comprometió a reparar los daños

¿Cuándo estará terminado el Gran Malecón del Mar en Cartagena?

Aunque no esté terminado, el alcalde Dumek Turbay destacó que el Gran Malecón del Mar, “es la infraestructura sobre el litoral o la línea costera más grande que se haya construido en Colombia”.

Con los nuevos recursos, indicó la Alcaldía que van a seguir “recuperando espacios frente al mar y abriendo más oportunidades para el turismo, el comercio y la economía local”.

Se espera que la obra esté completamente terminada a mediados del 2027.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CNE

Detalles inéditos del nuevo partido político que nacerá pronto: ¿Será cercano al Gobierno?

Impuesto

ABC del proyecto de rescate económico: qué cambiaría en el IVA, la renta y los aportes a salud

Medellín

Video | Se conocen las primeras imágenes del traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita

Otras Noticias

Gasolina

Gobierno mantiene estable el precio de la gasolina y el ACPM para noviembre

En la noche de este viernes 30 de octubre, el Ministerio de Minas informó que no cambian los precios.

Atlético Nacional

Los puntos que le faltan a Atlético Nacional para clasificar a Copa Libertadores

El equipo de Lucas González lidera con amplia diferencia la tabla de reclasificación y una victoria clave ante Santa Fe da gran impulso.

Abelardo de la Espriella

Presidente De la Espriella y vicepresidente de los EE. UU. se reunirían en Cartagena ¿De qué hablarán?

Artistas

La famosa que se quedó con el ramo de Luisa Fernanda W: su reacción es viral

Invima

Invima alerta por venta de productos Oreo fraudulentos en Colombia: estas son las referencias