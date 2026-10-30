Halloween 2026: recomendaciones de la Policía a la hora de salir a pedir dulces

La celebración de Halloween, la cual se desarrollará este sábado 31 de octubre, contará con un dispositivo especial de seguridad y prevención por parte de la Policía y el Bienestar Familiar.

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Las autoridades reforzarán los controles y las actividades de acompañamiento para proteger a los niños, niñas y adolescentes.

Cuidado con la calidad de los dulces

Como parte de la estrategia, ambas instituciones instalarán un Puesto de Mando Institucional (PMI) para coordinar las acciones de prevención y atender posibles emergencias.

La ciudadanía, entonces, podrá comunicarse con la línea 123, destinada a la atención de emergencias, y con la línea 141 del ICBF, habilitada para atender situaciones relacionadas con la protección de menores de edad.

Teniendo en cuenta la importancia de esta fecha, la Policía aprovechó para dar algunas recomendaciones para las mamás, papás o acudientes que acompañarán a los menores.

Con respecto a los dulces, se sugiere comprobar que los productos tengan envolturas en buen estado, sellos de calidad y procedencia identificable.

También se recomienda evitar el uso de pólvora, velas, bengalas u otros elementos inflamables que puedan provocar quemaduras o lesiones.

Consejos para prevenir inconvenientes

La planificación de los recorridos es otro aspecto importante, por lo que las familias deben establecer rutas seguras, preferiblemente por lugares conocidos e iluminados, y decirles a los niños que no acepten invitaciones de desconocidos ni que entren a sitios sin autorización.

Además, se aconseja que los menores lleven una tarjeta o manilla con los datos de contacto de sus padres o cuidadores.

La seguridad también depende los disfraces. La Policía recomienda comprobar que permitan una buena visibilidad, respiración y movilidad. Asimismo, aconseja evitar accesorios punzantes y utilizar calzado adecuado para prevenir accidentes.

Frente al entorno digital, las autoridades hacen un llamado para evitar publicar en tiempo real la ubicación de sus hijos o compartir información que permita identificar sus colegios, viviendas y demás datos personales.

La institución pide evitar el consumo de alcohol mientras se está al cuidado de menores y mantener una comunicación constante con ellos para que puedan reconocer situaciones de peligro, expresar si algo les incomoda y acudir a personas de confianza cuando necesiten ayuda.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.