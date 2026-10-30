74% de los colombianos celebran Halloween y más de la mitad planean disfrazarse, según Fenalco

Los colombianos no son indiferentes al Halloween. Así lo reveló un informe reciente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco).

El gremio estima que, en 2026, el 74% de los hogares celebrarán la noche de brujas que, en el país, fue adaptada al día de los niños. Una fecha en la que decoran sus casas, regalan dulces y grandes y pequeños se disfrazar de sus personajes favoritos.

Sobre este último punto, Fenalco indicó que el 52% de los colombianos planean disfrazarse durante el puente festivo (viernes 30, sábado 31 o domingo 1 de noviembre).

Además, 41% de los hogares con mascotas han decidió buscar un disfraz para sus animales de compañía. Una moda que ha cobrado fuerza los últimos años.

¿Cómo celebran Halloween los colombianos y qué tanto gastan?

De acuerdo con la Encuesta nacional de Halloween, el 82% de los hogares están dispuestos a comprar dulces en esta fecha y casi la mitad: 46%, a gastar entre 100.000 y 200.000 pesos para celebrarla.

Un 22% destinará menos de 100.000 pesos y un 18%, más de 200.000; lo que llevó al presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, a indicar que es la oportunidad perfecta para que negocios, grandes y pequeños, amplíen su oferta.

Halloween sigue siendo una fiesta celebrada, sobre todo, entre los más jóvenes. De ahí que 28% de las personas tengan pensado salir a pedir dulces junto con niños. Mientras, el 26% visitarán centros comerciales y solo un 18% asistirán a fiestas con temática de noche de brujas.

De vuelta a los disfraces, Fenalco indicó que 42% de las personas buscan ideas para el suyo en Internet, 28% lo hacen en redes sociales y 12% se dejan guiar por amigos y familiares.