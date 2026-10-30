CANAL RCN
Colombia Video

74% de los colombianos celebran Halloween y más de la mitad planean disfrazarse, según Fenalco

Más del 80% de los hogares están dispuestos a comprar dulces en esta fecha y la mitad, a gastar entre 100.000 y 200.000 pesos para celebrarla.

Jorge Leonardo Alzate

octubre 30 de 2026
10:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los colombianos no son indiferentes al Halloween. Así lo reveló un informe reciente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco).

El gremio estima que, en 2026, el 74% de los hogares celebrarán la noche de brujas que, en el país, fue adaptada al día de los niños. Una fecha en la que decoran sus casas, regalan dulces y grandes y pequeños se disfrazar de sus personajes favoritos.

Por considerarlas “antivalores” ciudades y pueblos de país latino prohíben las celebraciones de Halloween
RELACIONADO

Por considerarlas “antivalores” ciudades y pueblos de país latino prohíben las celebraciones de Halloween

Sobre este último punto, Fenalco indicó que el 52% de los colombianos planean disfrazarse durante el puente festivo (viernes 30, sábado 31 o domingo 1 de noviembre).

Además, 41% de los hogares con mascotas han decidió buscar un disfraz para sus animales de compañía. Una moda que ha cobrado fuerza los últimos años.

¿Cómo celebran Halloween los colombianos y qué tanto gastan?

De acuerdo con la Encuesta nacional de Halloween, el 82% de los hogares están dispuestos a comprar dulces en esta fecha y casi la mitad: 46%, a gastar entre 100.000 y 200.000 pesos para celebrarla.

Un 22% destinará menos de 100.000 pesos y un 18%, más de 200.000; lo que llevó al presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, a indicar que es la oportunidad perfecta para que negocios, grandes y pequeños, amplíen su oferta.

¿Cuáles son los productos que mas se roban de los supermercados en Colombia? Fenalco responde
RELACIONADO

¿Cuáles son los productos que mas se roban de los supermercados en Colombia? Fenalco responde

Halloween sigue siendo una fiesta celebrada, sobre todo, entre los más jóvenes. De ahí que 28% de las personas tengan pensado salir a pedir dulces junto con niños. Mientras, el 26% visitarán centros comerciales y solo un 18% asistirán a fiestas con temática de noche de brujas.

De vuelta a los disfraces, Fenalco indicó que 42% de las personas buscan ideas para el suyo en Internet, 28% lo hacen en redes sociales y 12% se dejan guiar por amigos y familiares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Se inauguran los primeros dos kilómetros del del Gran Malecón del Mar en Cartagena

CNE

Detalles inéditos del nuevo partido político que nacerá pronto: ¿Será cercano al Gobierno?

Impuesto

ABC del proyecto de rescate económico: qué cambiaría en el IVA, la renta y los aportes a salud

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de octubre de 2026: número y signo ganador

¡Ya se puede conocer qué ocurrió tras el Super Astro Luna de este 30 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Atlético Nacional

Los puntos que le faltan a Atlético Nacional para clasificar a Copa Libertadores

El equipo de Lucas González lidera con amplia diferencia la tabla de reclasificación y una victoria clave ante Santa Fe da gran impulso.

Abelardo de la Espriella

Presidente De la Espriella y vicepresidente de los EE. UU. se reunirían en Cartagena ¿De qué hablarán?

Artistas

La famosa que se quedó con el ramo de Luisa Fernanda W: su reacción es viral

Invima

Invima alerta por venta de productos Oreo fraudulentos en Colombia: estas son las referencias