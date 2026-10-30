Detalles inéditos del nuevo partido político que nacerá pronto: ¿Será cercano al Gobierno?

El Termómetro Político conoció en primicia que en los próximos días nacerá un nuevo partido: Bolivarianos hacia el gran sueño de Bolívar.

Suena como partido del chavismo venezolano, pero nada más alejado. De hecho, será el partido del excongresista Carlos Alonso Lucio, cercano al Gobierno nacional, al presidente Abelardo de la Espriella y esposo de la exministra (hoy consejera en el Ejecutivo) Viviane Morales.

Partido de Carlos Alonso Lucio y la futura coalición

Lucio había solicitado la personería jurídica hace meses, pero en el cambio de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), había quedado en vilo. Pues bien, altas fuentes confirmaron que ahora sí será una realidad.

La ponencia está en manos del magistrado Gersel Pérez y las fuentes aseguran que hay buen ambiente con mayorías para aprobar. Junto a Defensores de la Patria y Salvación Nacional, se conformará una coalición para presentar candidatos a las elecciones regionales del próximo año.

Candidato de Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín

¿A esa coalición finalmente llegará el partido Creemos del alcalde Federico Gutiérrez? La colectividad ya ha sido invitada, pero todavía se sigue en la discusión.

Lo que sí se tiene definido es al posible candidato a la Alcaldía de Medellín. En las últimas horas, renunció el secretario de Seguridad, Manuel Villa, quien aspirará a la contienda con la bendición de Gutiérrez.

El Termómetro sigue revelando detalles en primicia del proyecto de ley sobre la reestructuración del Estado. La iniciativa cobra importancia en medio del debate de la ley de rescate fiscal.

El director del Dapre, Carlos Ríos, confirmó que la intención del Gobierno es que el recorte esté entre el 40 % y el 50 %. Se ha encontrado un estado poco eficiente, burocrático y con duplicidad de funciones en muchas entidades.