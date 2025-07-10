¿Lloverá en Bogotá este miércoles 8 de octubre? Este es el pronóstico del clima

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) emitió su pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de octubre en la capital del país.

Las condiciones meteorológicas podrían influir en la movilidad y en las actividades al aire libre.

Pronóstico del clima en la mañana del miércoles 8 de octubre Bogotá

De acuerdo con el reporte del Idiger, la madrugada se presentará con tiempo seco y cielo entre parcial y mayormente nublado, lo que podría generar una sensación térmica más baja en los sectores altos de la ciudad.

La temperatura mínima esperada es de 10 grados centígrados, por lo que se recomienda a los ciudadanos salir bien abrigados, especialmente quienes inician su jornada en las primeras horas del día.

Durante la mañana, el instituto prevé que se mantengan las condiciones secas, con un cielo que oscilará entre parcialmente nublado y cubierto.

Sin embargo, hacia el final de la mañana podrían registrarse lloviznas dispersas en el sur y oriente de Bogotá, lo que podría afectar la visibilidad y el flujo vehicular en sectores de estas zonas.

Pronóstico del clima en la tarde del miércoles 8 de octubre Bogotá

Para la tarde, el pronóstico advierte un incremento en la nubosidad, con un cielo mayormente cubierto y la presencia de lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad.

Según el informe, las precipitaciones más persistentes se concentrarán en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Usme, zonas que podrían presentar acumulación de agua en vías y andenes.

Finalmente, el Idiger recordó la importancia de tomar precauciones ante las lluvias, portar paraguas o impermeable, y evitar transitar por zonas con encharcamientos.

Además, sugirió planificar los desplazamientos con anticipación, ya que el tránsito podría verse afectado durante las horas pico debido a las condiciones climáticas.