Cayeron 'Los Nike', no vendían tenis, pero sí marihuana, bazuco y cocaína en Soacha

En una operación ejecutada por unidades de inteligencia y de operaciones especiales, la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró un nuevo golpe al crimen organizado en Soacha.

Esta vez, el objetivo fue la estructura delincuencial conocida como 'Los Nike, una organización dedicada al tráfico local de estupefacientes.

Cayó la banda 'Los Nike' en Soacha

Las autoridades capturaron a cinco de sus principales integrantes, identificados con los alias de 'La Profe', 'El Flaco', 'Poca Luz', 'Nike' y 'La Vieja'.

Todos fueron detenidos durante diligencias de registro y allanamiento que se llevaron a cabo en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con los investigadores, los capturados tenían antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, hurto agravado, amenazas y porte de estupefacientes, y hacían parte de una red que controlaba la venta de drogas en diferentes sectores de Soacha.

Producían cerca de $40 millones semanales

La organización era considerada una verdadera máquina de generar dinero ilícito.

Según el informe oficial, sus actividades de microtráfico dejaban ganancias cercanas a los 40 millones de pesos cada semana, producto de la comercialización de marihuana, bazuco y cocaína.

Ese dinero, indicaron las autoridades, alimentaba la cadena criminal que sostenía otros delitos en la zona.

En la ejecución de las siete diligencias de allanamiento y registro, se decomisaron 3.000 gramos de marihuana, 364 dosis de bazuco, un arma de fuego, munición, equipos de comunicación, un chaleco balístico y más de $2 millones en efectivo, presuntamente obtenidos de la venta de drogas.

Todos los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.