VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo

Un video, revelado en exclusiva por Noticias RCN, muestra con total claridad los segundos exactos del ataque armado ocurrido frente a la cárcel La Modelo, cuando varios funcionarios del Inpec realizaban el relevo de turno hacia las 6:30 de la mañana.

Las imágenes, hoy en manos de las autoridades, dejan al descubierto la frialdad y precisión con la que actuaron los dos agresores que se movilizaban en una motocicleta.

El ataque ocurrió justo en el momento en que los uniformados compartían un café en un puesto callejero, sin imaginar que en cuestión de segundos serían víctimas de una ráfaga mortal.

Cronología del atentado contra los guardias del Inpec frente a La Modelo

El video inicia a las 6:25 a. m. En la grabación de una cámara de seguridad se observa una escena cotidiana frente al penal.

Cuatro hombres aparecen en el cuadro, tres de ellos con chaquetas negras y uno con el uniforme azul camuflado característico del Inpec. Dos conversan tranquilos y toman tinto en un pequeño puesto ambulante mientras los otros dos, de pie, permanecen cerca conversando.

Entre los funcionarios está el dragoneante Miguel Muñoz Llano, de 26 años, quien se distingue por su chaqueta negra y por encontrarse más próximo a la avenida, justo al lado del punto de tintos.

Durante unos segundos, todo parece normal. Se observa el paso de algunos vehículos y motos por la vía, hasta que de pronto aparece una motocicleta con dos ocupantes.

El conductor viste ropa oscura, mientras el parrillero lleva puesta una prenda blanca, ambos con vestimentas que dificultan su plena identificación.

La moto reduce la velocidad al acercarse al grupo de guardias. En un movimiento rápido y calculado, el parrillero extrae un arma de fuego y dispara directamente contra el funcionario más cercano, el dragoneante Muñoz Llano. El impacto es inmediato: el uniformado cae al suelo sin posibilidad de reaccionar.

Los demás hombres del Inpec intentan correr para ponerse a salvo, mientras los sicarios continúan disparando sin cesar.

En medio del fuego, otro de los uniformados, el que vestía el uniforme camuflado azul, es alcanzado por los proyectiles y también cae al pavimento, mientras los dos sobrevivientes se refugian desesperados detrás de vehículos estacionados.

El ataque dura apenas seis segundos, pero la motocicleta y el sicario no dejan de disparar en ningún momento.

¿Qué hipótesis hay detrás del atentado contra los guardias del Inpec en La Modelo?

Las autoridades analizan cuadro a cuadro las imágenes, que se han convertido en una pieza clave dentro de la investigación.

Se busca determinar no sólo la identidad de los atacantes, sino también las razones que motivaron este atentado directo contra los funcionarios del Inpec.

Una de las hipótesis más sólidas apunta a una posible retaliación interna, relacionada con las operaciones que viene liderando el mayor Édgar Pérez, actual director de la cárcel La Modelo.

Édgar, quien lleva 14 meses al frente del penal, ha ordenado durante su gestión el decomiso de más de mil teléfonos celulares y once mil kilogramos de estupefacientes.