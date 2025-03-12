Se desborda la pelea en el Pacto Histórico: paridad, renglones y una disputa que ya escaló hasta Petro

El Pacto Histórico atraviesa una de sus tensiones internas más explosivas. La disputa por la definición de la lista a la Cámara por Bogotá se convirtió en un detonante que dejó al descubierto fracturas, desacuerdos por los pactos internos y posiciones irreconciliables entre varios sectores del movimiento.

El origen del conflicto se remonta al acuerdo inicial: sin importar los resultados de la consulta de octubre, la lista final debía organizarse de forma paritaria y en sistema cremallera, alternando mujer–hombre.

Con base en ese compromiso, el orden preliminar quedó así:

María Fernanda Carrascal

Daniel Monroy

Laura Beltrán

Heráclito Landinez

María del Mar Pizarro

Jairo León

Claudia Romero

Sin embargo, apenas se conoció esta estructura, empezaron a surgir diferencias profundas que escalaron rápidamente.

¿Cómo está el Pacto Histórico con la lista a la Cámara por Bogotá?

Según relatan fuentes internas, algunas dirigentes sostienen que, dado que obtuvieron las votaciones más altas en la consulta, su ubicación no debería ser modificada ni alterada por la paridad pactada.

Aseguran que haber salido triunfantes en la competencia interna les da derecho a mantener los renglones alcanzados y no ser desplazadas por hombres en la reorganización final.

Ese reclamo abrió una grieta que se fue ampliando, al punto que la controversia escaló directamente al presidente Gustavo Petro.

En medio del choque, el mandatario intervino y planteó una alternativa distinta a lo pactado inicialmente: que la lista se mantuviera paritaria, pero solo a partir del cuarto renglón, dejando intacto un bloque de tres mujeres en los primeros puestos y, desde ahí, alternando nuevamente hombre–mujer.

¿Cómo quedaría con la modificación propuesta por Petro?

De aplicarse ese esquema, Heráclito Landinez, considerado uno de los congresistas más disciplinados del Pacto Histórico, terminaría en el sexto lugar, un puesto prácticamente sin posibilidad real de alcanzar una curul en Bogotá.

Ese riesgo de quedar por fuera agitó todavía más la discusión, pues varios sectores consideran que la modificación rompe de manera directa los compromisos adquiridos y altera el equilibrio interno del movimiento.

La foto con cuatro candidatos presidenciales

Mientras la crisis por la lista apenas comenzaba a intensificarse, otro elemento entró a agitar los ánimos.

La noche anterior circuló una imagen que alimentó las suspicacias internas: una fotografía tomada en la residencia del embajador de España, durante un evento ofrecido en honor al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En el centro aparece el presidente Petro junto a él, y a los costados se ven Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Clara López y Camilo Romero.

Es decir, cuatro figuras que hoy aspiran a la presidencia desde sectores de izquierda coincidieron en el mismo espacio, justo cuando su coalición enfrenta una batalla interna por un solo listado legislativo.

Aunque la explicación oficial es que se trató de una coincidencia en el marco de una invitación protocolaria, la foto circuló entre dirigentes del Pacto y avivó todo tipo de interpretaciones, temores y lecturas sobre posibles reacomodos políticos.