Pacto Histórico pide al CNE aclarar situación de Iván Cepeda de cara a las consultas de marzo

A través de una carta dirigida a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, el Pacto Histórico pidió que se aclare la situación del precandidato Iván Cepeda, de cara a las consultas interpartidistas que se celebrarán el próximo 8 de marzo.

La comunicación se refiere específicamente a una inquietud relacionada con la participación de los candidatos que ya se presentaron a consultas el pasado 26 de octubre.

De acuerdo con la colectividad, la consulta de octubre se dio en el marco de la fusión de la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista dentro del movimiento del Pacto Histórico; y su intención era habilitar a un precandidato seleccionado para participar en la consulta de marzo de 2026.

Por ahora, se espera una respuesta del tribunal electoral para definir la situación de Cepeda como precandidato para participar en el Pacto Amplio, mientras que los dos únicos candidatos confirmados para dicha contienda son el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, y el exembajador en Reino Unido, Roy Barreras.

Clara López se aparta de la consulta del Pacto Amplio

Por su parte, la senadora y precandidata, Clara López, anunció a través de su cuenta de X que no irá a la consulta del Pacto Amplio, y que llegará directamente como candidata a la primera vuelta presidencial.

Aseguró que la convocatoria de la consulta debe ser “más amplia” y acoger a sectores que no han sido parte de la coalición de gobierno para así lograr las mayorías necesarias en las urnas.