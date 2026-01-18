Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella puntean en la Gran Encuesta. Los indecisos siguen siendo protagonistas
Los candidatos obtuvieron los mayores porcentajes en los resultados de La Gran Encuesta, sin embargo, aún hay un número indecisos con su voto.
En La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 los candidatos a la Presidencia Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella puntean el sondeo, sin embargo hay un número de indecisos que respondió votaría en blanco o simplemente no sabían aún por quién votar.
La Gran Encuesta: intención de voto a las presidenciales 2026
A la pregunta, si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría? los encuestados mencionaron a Iván Cepeda con el 30% y a Abelardo de la Espriella con el 22%.
Además de los otros candidatos en la puja por llegar a la Casa de Nariño, la encuesta tiene en cuenta el voto en blanco, otro candidato, ninguno o no sabe/no contesta.
- En blanco 5%
- Otro 2%
- Ninguno 11%
- NS/NC 14%
Indecisos: voto en blanco, ninguno o NS/NC aún con alto porcentaje
En cuanto a las consultas interpartidistas, el porcentaje de indecisos supera a quien puntea tanto en La Gran Consulta por Colombia como en la Consulta del Pacto Amplio.
La Gran Consulta:
- Ninguno 34%
- NS/NC 9%
Consulta del Pacto Amplio:
- Ninguno 44%
- NS/NC 14%
A 48 días de la votación por las consultas la labor de todos los candidatos será conseguir el visto bueno de ese porcentaje que todavía no saben por quién votar.