CANAL RCN
Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella puntean en la Gran Encuesta. Los indecisos siguen siendo protagonistas

Los candidatos obtuvieron los mayores porcentajes en los resultados de La Gran Encuesta, sin embargo, aún hay un número indecisos con su voto.

Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella puntean en la Gran Encuesta

Noticias RCN

enero 18 de 2026
08:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 los candidatos a la Presidencia Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella puntean el sondeo, sin embargo hay un número de indecisos que respondió votaría en blanco o simplemente no sabían aún por quién votar.

La Gran Encuesta: intención de voto a las presidenciales 2026

A la pregunta, si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría? los encuestados mencionaron a Iván Cepeda con el 30% y a Abelardo de la Espriella con el 22%.

La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026
RELACIONADO

La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026

Además de los otros candidatos en la puja por llegar a la Casa de Nariño, la encuesta tiene en cuenta el voto en blanco, otro candidato, ninguno o no sabe/no contesta.

  • En blanco 5%
  • Otro 2%
  • Ninguno 11%
  • NS/NC 14%

Indecisos: voto en blanco, ninguno o NS/NC aún con alto porcentaje

En cuanto a las consultas interpartidistas, el porcentaje de indecisos supera a quien puntea tanto en La Gran Consulta por Colombia como en la Consulta del Pacto Amplio.

¿Cómo están las cosas de cara a una segunda vuelta? Estos son los resultados
RELACIONADO

¿Cómo están las cosas de cara a una segunda vuelta? Estos son los resultados

La Gran Consulta:

  • Ninguno 34%
  • NS/NC 9%

Consulta del Pacto Amplio:

  • Ninguno 44%
  • NS/NC 14%

A 48 días de la votación por las consultas la labor de todos los candidatos será conseguir el visto bueno de ese porcentaje que todavía no saben por quién votar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”

Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía destapa la verdad sobre los 'PPP' y su conexión directa con el ELN

La Gran Encuesta

¿Cómo están las cosas de cara a una segunda vuelta? Estos son los resultados

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Canadá busca colombianos con poca experiencia para trabajar en estos cargos: así puede aplicar

Algunas vacantes solo estarán disponibles hasta la última semana de enero.

India

Elefante mata a 20 personas en India: buscan al animal que aterroriza aldeas de Jharkhand

El miedo ha obligado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas durante la noche.

Liga BetPlay

Jaguares derrotó con un golazo al Deportivo Cali: amargo debut para el cuadro 'azucarero'

Enfermedades

Endometriosis: síntomas, complicaciones y principales factores de riesgo

Yeison Jiménez

Famosa vidente aseguró haberse comunicado espiritualmente con Yeison Jiménez