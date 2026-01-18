Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella puntean en la Gran Encuesta. Los indecisos siguen siendo protagonistas

En La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 los candidatos a la Presidencia Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella puntean el sondeo, sin embargo hay un número de indecisos que respondió votaría en blanco o simplemente no sabían aún por quién votar.

La Gran Encuesta: intención de voto a las presidenciales 2026

A la pregunta, si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría? los encuestados mencionaron a Iván Cepeda con el 30% y a Abelardo de la Espriella con el 22%.



Además de los otros candidatos en la puja por llegar a la Casa de Nariño, la encuesta tiene en cuenta el voto en blanco, otro candidato, ninguno o no sabe/no contesta.

En blanco 5%

Otro 2%

Ninguno 11%

NS/NC 14%

Indecisos: voto en blanco, ninguno o NS/NC aún con alto porcentaje

En cuanto a las consultas interpartidistas, el porcentaje de indecisos supera a quien puntea tanto en La Gran Consulta por Colombia como en la Consulta del Pacto Amplio.

La Gran Consulta:

Ninguno 34%

NS/NC 9%

Consulta del Pacto Amplio:

Ninguno 44%

NS/NC 14%

A 48 días de la votación por las consultas la labor de todos los candidatos será conseguir el visto bueno de ese porcentaje que todavía no saben por quién votar.