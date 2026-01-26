José Félix Lafaurie y María F. Cabal se apartan del Centro Democrático y cuestionan elección de Paloma Valencia como candidata

La senadora María Fernanda Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie, han decidido apartarse del Centro Democrático, luego de que Paloma Valencia fuera escogida como candidata del partido para las elecciones presidenciales del 2026.

En una carta enviada al presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, Lafaurie señaló que los resultados de la encuesta con la que fue escogida Valencia podrían haber sido adulterados y advierte que:

“Con el paso del tiempo y a medida que obtenemos más información, los meros indicios han dejado de serlo, para convertirse, lamentablemente, en evidencia clara de graves irregularidades en el proceso”.

Cabal y Lafaurie hacen responsable al partido por los “errores” en el proceso:

De acuerdo con el matrimonio, un cambio en las reglas de juego y el atentado contra Miguel Uribe Turbay terminó con el partido contratando dos firmas encuestadoras que “no satisfacen los requisitos legales” del ejercicio, debido a que no están inscritas “en el Registro Nacional de Firmas Encuestadoras del Consejo Nacional Electoral, lo que las inhabilitaba legalmente para realizar y divulgar estudios con efectos electorales”.

Además, señalan como “una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella y José Obdulio”.

Y “la responsabilidad por emplear mecanismos ilegales recae directamente sobre quienes decidieron su contratación y uso, es decir, la Dirección Nacional y la Secretaría General del partido”.

Lafaurie propone una escisión del partido que permita a su esposa formar una nueva agrupación política:

Frente a un proceso que, según dicen, “careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad”, la pareja anunció que, si bien apoyará la candidatura de Paloma Valencia, se niega a continuar bajo las alas del Centro Democrático.

Recordaron que su familia fue víctima de amenaza a manos del “Zarco Aldinever”, presunto autor intelectual del asesinato de Miguel Uribe, pero el partido “nunca hizo precisión o referencia alguna al informe de inteligencia confirmado por el presidente Duque y después por el presidente Petro”.

Y señalaron que la imagen del Centro Democrático se ha visto afectada ante sus bases y la opinión de los colombianos; por lo que solicitan una escisión, que “permita a María Fernanda formar su propia agrupación política”, debido a que "la expulsión de facto" evitó que siguiera "prestando sus servicios al partido y al país".