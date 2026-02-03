CANAL RCN
Colombia Video

¿Por qué está en el limbo la participación de Iván Cepeda en las consultas del 8 de marzo?

Ante la incertidumbre, Cepeda manifestó su postura y aseguró que sino participa en las consultas, irá directo a primera vuelta.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
03:23 p. m.
La participación del precandidato presidencial Iván Cepeda en las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo, permanece en incertidumbre tras una sesión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que no logró alcanzar la mayoría necesaria para tomar una decisión definitiva.

Iván Cepeda anunció que irá directamente a primera vuelta si no puede participar en las consultas
¿Por qué está en el limbo la participación de Iván Cepeda en las consultas del 8 de marzo?

La sala plena del CNE votó ayer con un resultado de 5-4, quedando por debajo del mínimo de seis votos requeridos para adoptar cualquier resolución.

Esta situación ha obligado a la entidad electoral a considerar la participación de conjueces en el proceso, cuya habilitación aún no está clara.

El abogado Alejandro Sánchez, del Partido Centro Democrático, presentó un impedimento para participar en la decisión, argumentando su vinculación con el caso Uribe.

Por su parte, Manuela Bella, del Partido Liberal, todavía no ha definido si formará parte del proceso decisorio.

Ante la incertidumbre, Cepeda manifestó su postura de manera contundente: "Vamos, si es que nos impiden ir a la consulta, directamente a primera vuelta y los vamos a vencer. Como también lograremos que nuestras candidaturas a Senado y Cámara se abran paso".

El precandidato aseguró que, en caso de quedar excluido de la consulta interna, participará directamente en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

La situación se complica debido a que la sala plena del CNE debe resolver en las próximas horas si el conjuez Sánchez estaría inhabilitado para participar en la discusión.

Renunció conjuez elegido para definir la inscripción de Iván Cepeda

¿Iván Cepeda estará en la consulta? ¿Es viable el proyecto para regular apps de transporte? Responden Marelen Castillo y Esmeralda Hernández
Dependiendo de esta determinación, podría ser necesario realizar un nuevo sorteo y seleccionar nuevos conjueces que definan finalmente la participación del senador en la consulta.

Entretanto, sobre las 3:00 de la tarde de este martes, se conoció un documento en el que se confirmaría que el CNE aceptó la renuncia del conjuez, Manuel Antonio Avella, quien había sido elegido por sorteo para definir la inscripción de Iván Cepeda.

