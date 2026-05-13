Incineran camión con fruto de palma en zona rural de Puerto Rico, Meta

La violencia volvió a alterar el orden público en el sur del departamento del Meta.

RELACIONADO Brutal ataque contra mujer en Meta quedó registrado en video

En la vereda La Lindosa, a 21 kilómetros del casco urbano de Puerto Rico, hombres armados interceptaron un vehículo de carga que transportaba fruto de palma y lo incineraron tras obligar al conductor a descender.

Intimidación al conductor y destrucción del vehículo

De acuerdo con las primeras versiones, un sujeto armado intimidó al conductor con un arma de fuego y lo obligó a abandonar el automotor.

Acto seguido, procedió a prenderle fuego al camión, que tenía como destino una extractora palmera de la región. El hecho generó alarma entre la comunidad, que reportó lo ocurrido a las autoridades.

Policía investiga posibles amenazas a empresa palmera

El Departamento de Policía Meta informó que adelanta actividades investigativas y coordinaciones interinstitucionales para esclarecer lo sucedido, identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades también indagan si la empresa palmera ha recibido amenazas o extorsiones previas. Finalmente, se invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en las investigaciones a través de la línea de emergencia 123.