CNE prohíbe uso del logo del Pacto Histórico en consultas del 26 de octubre

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión clave de cara a las consultas interpartidistas del próximo 26 de octubre.

El movimiento Pacto Histórico no podrá utilizar su logo oficial en los tarjetones de votación, una medida que afecta directamente la consulta presidencial en la que esta colectividad elegirá a su candidato único entre Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho.

La sala plena del CNE argumentó que la fusión del Pacto Histórico aún no ha entrado en firme. Varios de los partidos que lo integran no han finalizado sus trámites administrativos ante el organismo electoral, lo que impide que se reconozca oficialmente como una sola colectividad.

Logo del Pacto Histórico queda suspendido para consultas presidenciales

Por esta razón, el uso del logo queda suspendido para las consultas presidenciales y, probablemente, también para las legislativas, cuya decisión será discutida este miércoles 15 de octubre por el mismo tribunal.

La decisión llega en un momento crítico, ya que la Registraduría Nacional ya inició el proceso de impresión de los tarjetones que serán distribuidos en todo el país.

Consulta del Pacto Histórico asciende a los $200 mil millones: Registraduría

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que el costo total de la consulta asciende a 200 mil millones de pesos, incluyendo la producción de los tarjetones. Este cambio podría implicar ajustes de último momento en el diseño y distribución del material electoral.

Se espera que tanto la Registraduría como el CNE amplíen esta decisión en los próximos días, dado que el tiempo apremia y las elecciones están a menos de dos semanas. Por ahora, el Pacto Histórico deberá participar en las consultas sin su imagen oficial, lo que podría afectar el reconocimiento del movimiento entre los votantes.