CANAL RCN
Colombia

CNE negó por segunda vez la personería jurídica de Progresistas

La senadora María José Pizarro denunció lo que considera una estrategia para impedir su participación en la consulta del Pacto Histórico.

Investigación a la campaña 'Petro presidente' en el CNE continúa
Foto: CNE

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
09:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con una votación de 6 contra 2, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el recurso que interpuso Progresistas para que se les permitiera hacer uso de la personería jurídica del partido.

El movimiento está conformado por varios políticos de izquierda, entre ellos la senadora María José Pizarro, y los representantes David Racero y Heráclito Landínez.

CNE aprobó la fusión del Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana y a Progresistas
RELACIONADO

CNE aprobó la fusión del Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana y a Progresistas

“Cuando tomé la decisión de declinar mi aspiración presidencial en favor de mi compañero Iván Cepeda, lo hice con la convicción de construir la unidad, garantizar la victoria en 2026 y consolidar la bancada más fuerte que haya tenido el progresismo en su historia”, afirmó la senadora Pizarro.

María José Pizarro denuncia obstáculos por parte del CNE

Tras la decisión del CNE, la senadora María José Pizarro denunció lo que considera una estrategia para impedir su participación en la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre.

Pizarro aspira a continuar en el Senado y recientemente anunció su respaldo a la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda, quien oficializó su intención de representar al movimiento en las elecciones de 2026.

La ponencia del CNE que pone en juego la personería jurídica del Pacto Histórico
RELACIONADO

La ponencia del CNE que pone en juego la personería jurídica del Pacto Histórico

La senadora advirtió que los retrasos injustificados en el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento Progresistas están siendo utilizados como una herramienta para obstaculizar la unidad del Pacto Histórico.

Según la congresista, esta situación compromete las garantías para su participación política, especialmente en la consulta interna del 26 de octubre, mientras el Consejo Nacional Electoral no otorgue dicha personería sin condicionamientos.

La millonaria sanción que contempla el CNE por irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’
RELACIONADO

La millonaria sanción que contempla el CNE por irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’

Pizarro señaló que este tipo de maniobras no son nuevas y recordó que el presidente Gustavo Petro enfrentó obstáculos similares en el pasado. En ese contexto, reafirmó su compromiso con la defensa de sus derechos políticos, asegurando que no permitirá que el miedo ni la resignación la aparten de la lucha por el cambio en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Desmantelan red que falsificaba pagos de comparendos en Valle de Aburrá

LGBTI

Deportista trans excluida de la Liga de Voleibol de Antioquia no tenía ventajas: lo que halló la Corte

Colpensiones

Nueva polémica por solicitud del Gobierno de trasladar millonaria suma a Colpensiones

Otras Noticias

Enfermedades

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?

¿Por qué el uso excesivo de analgésicos causa daño irreversible en hígado y riñones?

Estados Unidos

Los efectos del cierre de gobierno en Estados Unidos: inminentes despidos masivos

Este es el primer cierre federal en cerca de siete años, una acción que podría paralizar temporalmente algunos servicios del gobierno estadounidense.

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 1 de octubre de 2025

Artistas

Tilly Norwood, la primera "actriz" creada con IA que genera polémica en Hollywood

Mundial de fútbol

Así están estafando a fans del Mundial 2026: revelaron la ola de fraudes