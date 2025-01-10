CNE negó por segunda vez la personería jurídica de Progresistas

Con una votación de 6 contra 2, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el recurso que interpuso Progresistas para que se les permitiera hacer uso de la personería jurídica del partido.

El movimiento está conformado por varios políticos de izquierda, entre ellos la senadora María José Pizarro, y los representantes David Racero y Heráclito Landínez.

“Cuando tomé la decisión de declinar mi aspiración presidencial en favor de mi compañero Iván Cepeda, lo hice con la convicción de construir la unidad, garantizar la victoria en 2026 y consolidar la bancada más fuerte que haya tenido el progresismo en su historia”, afirmó la senadora Pizarro.

María José Pizarro denuncia obstáculos por parte del CNE

Tras la decisión del CNE, la senadora María José Pizarro denunció lo que considera una estrategia para impedir su participación en la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre.

Pizarro aspira a continuar en el Senado y recientemente anunció su respaldo a la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda, quien oficializó su intención de representar al movimiento en las elecciones de 2026.

La senadora advirtió que los retrasos injustificados en el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento Progresistas están siendo utilizados como una herramienta para obstaculizar la unidad del Pacto Histórico.

Según la congresista, esta situación compromete las garantías para su participación política, especialmente en la consulta interna del 26 de octubre, mientras el Consejo Nacional Electoral no otorgue dicha personería sin condicionamientos.

Pizarro señaló que este tipo de maniobras no son nuevas y recordó que el presidente Gustavo Petro enfrentó obstáculos similares en el pasado. En ese contexto, reafirmó su compromiso con la defensa de sus derechos políticos, asegurando que no permitirá que el miedo ni la resignación la aparten de la lucha por el cambio en Colombia.