CANAL RCN
Colombia

CNE aprobó la fusión del Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana y a Progresistas

Por unanimidad, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprobó la creación del Pacto Histórico como partido único.

Foto: Unión Patriótico

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
01:15 p. m.
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad la ponencia del magistrado Altus Baquero, que otorga la personería jurídica al Pacto Histórico como partido único.

Sin embargo, esta decisión deja por fuera a la Colombia Humana y a Progresistas, acogiendo únicamente al Polo Democrático, la Unión Patriótica y al Partido Comunista.

Tras estudiar el caso, el CNE resolvió dejar fuera de la fusión a la Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro, por no cumplir con el cuórum establecido por sus propios estatutos.

En el caso del Partido Progresistas y la Minga Indígena, la solicitud fue negada por no ostentar personería jurídica.

Los alcances de la decisión del CNE

Por ahora, la decisión se adoptará de forma condicionada, mientras se resuelven los procedimientos sancionatorios iniciados hasta la fecha en la que se solicitó la fusión el pasado 13 de junio.

La orden del CNE es que los magistrados de esta misma corporación resuelvan las investigaciones en curso en contra de las agrupaciones políticas que se fusionan, antes del próximo 8 de noviembre, un día antes del inicio de las inscripciones para el Congreso de la República.

Con la resolución emitida este 17 de septiembre, las investigaciones o procesos sancionatorios que se inicien con posterioridad serán asignados al pacto Histórico.

