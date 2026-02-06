CNE respalda los resultados de las elecciones e hizo un llamado para la segunda vuelta

El país salió a votar el domingo 31 de mayo, día clave dado que fue la primera vuelta presidencial. Los resultados dejaron como contrincantes en segunda a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

RELACIONADO Confirman si jurados de votación del 31 de mayo repetirán en segunda vuelta de elecciones presidenciales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) descartó cualquier posible indicio de fraude en las elecciones del domingo 31 de mayo. Tras alcanzar el escrutinio del 99.98 %, hubo una coincidencia del 99.94 %.

¿Cómo se hace el conteo de los votos?

Cristian Quiroz, presidente del CNE, habló con Noticias RCN y entregó un parte de tranquilidad acerca de la transparencia de los resultados.

El magistrado explicó que las reclamaciones están por debajo del 0.7 % y anticipó que los resultados finales del escrutinio se darán a conocer en pocos días. Se está a la espera que lleguen las actas de los municipios más lejanos.

Volviendo al proceso electoral, mencionó que hubo una participación de 397 mil testigos electorales que verificaron la jornada en tiempo real. Por eso, señaló que el sistema permitió que los candidatos conocieran los votos sin riesgo a dudas.

En cuanto al rol de los jueces, aclaró que realizaron el escrutinio sin intervención del software. Quiroz recalcó que este proceso garantiza que los formularios E14 coincidan con los datos consolidados oficialmente.

El llamado a dejar los discursos de odio

Cada formulario se imprimió con tres copias al cierre de la jornada; es decir, a las 4:00 p.m. cuando sonó el himno. Sumado a ello, quedaron firmados por los jurados de votación, testigos, abogados y auditores.

De cara a la segunda vuelta, el presidente les hizo un llamado a los candidatos: “Desescalar un poco ese lenguaje de odio, ese discurso de agresión que no les hace bien a los colombianos”. Por eso, instó a que la ciudadanía confíe en las instituciones y ejerza su derecho al voto.