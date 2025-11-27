CNE sanciona campaña presidencial del Pacto Histórico por superar topes y recibir financiación indebida

El Consejo Nacional Electoral anunció sanciones administrativas contra la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico, tras determinar que hubo violaciones al régimen de financiación electoral.

CNE sancionó campaña ‘Petro Presidente’ por haber violado los topes electorales

Según la entidad, se presentaron superaciones de topes y el ingreso de recursos provenientes de fuentes no permitidas por la ley.

“El Consejo Nacional Electoral a través de sus magistrados y conjueces, sancionó administrativamente a la campaña presidencial de PRIMERA y SEGUNDA vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, por la vulneración al régimen de financiación electoral, que se concretan en superación de topes y fuentes indebidas de financiación”.

Las medidas disciplinarias recaen sobre Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora.

Según la información que compartieron, el Movimiento Político Colombia Humana y el partido Unión Patriótica también fueron sancionados como organizaciones vinculadas al proceso de financiación.

La investigación, que se extendió durante tres años, fue liderada por los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada Artunduaga, quienes aseguraron que todas las etapas procesales se desarrollaron con pleno respeto por el debido proceso, la contradicción y el derecho a la defensa de los implicados.

La Sala Plena del CNE destacó que esta es la primera vez que se imponen sanciones a los responsables financieros de una campaña presidencial en Colombia, marcando un precedente en la vigilancia y control de los recursos electorales.

El organismo también aclaró que el entonces candidato Gustavo Petro Urrego no fue objeto de sanción, debido a una orden expresa de la Corte Constitucional.

CNE no sancionará al presidente Petro por violación de topes durante su campaña

La Corte dispuso que el CNE no podía evaluar la conducta del actual presidente de la República, por lo que la investigación correspondiente deberá adelantarse ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“Debe ponerse de presente que la decisión no impone sanciones al entonces candidato Gustavo Petro Urrego, por expresa disposición de la Corte Constitucional, quien se apartó de lo decidido por el Consejo de Estado en el trámite del conflicto positivo de competencia y ordenó al CNE abstenerse de evaluar la conducta del entonces candidato por ostentar hoy la dignidad de presidente de la República”.