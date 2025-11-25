CNE abre indagación preliminar contra Unión Patriótica y Partido Comunista por renuncia a consulta del Pacto Histórico

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió abrir una indagación preliminar contra los partidos Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, luego de que ambas colectividades renunciaran a participar en la consulta presidencial del Movimiento Político Pacto Histórico, celebrada el pasado 26 de octubre.

La medida, contenida en el Auto del 24 de noviembre de 2025 y firmada por el magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga, se fundamenta en el artículo 7º de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que establece la obligación de reintegrar proporcionalmente los gastos en que incurra la Organización Electoral cuando los partidos incumplen los resultados de una consulta o se retiran de ella.

Queja ciudadana y renuncia de los partidos marcaron el inicio de la investigación

La investigación se origina en una queja presentada por el ciudadano Samuel Ortiz el 24 de octubre, quien advirtió que la renuncia de las colectividades habría generado costos innecesarios para el Estado.

Posteriormente, el 22 de octubre, los representantes legales Gabriel Becerra Yañez, de la Unión Patriótica, y Jaime Caicedo Turriago, del Partido Comunista, comunicaron oficialmente su decisión de apartarse del proceso, alegando falta de garantías jurídicas y cuestionando la recalificación de la consulta como interpartidista en lugar de partidista, lo que, según ellos, distorsionaba las reglas de juego y afectaba la autonomía de los partidos.

CNE exige pruebas y descargos tras renuncia de partidos

El Auto del 24 de noviembre de 2025 ordenó avocar conocimiento y abrir indagación preliminar contra los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano, tras su renuncia a la consulta presidencial del Pacto Histórico. En esa misma providencia se dispuso la incorporación de pruebas, entre ellas el escrito de renuncia presentado el 22 de octubre y el acuerdo de voluntades firmado el 26 de septiembre, documentos que sustentan el inicio del proceso.

El CNE también decidió requerir al Fondo de Financiación Política información sobre posibles anticipos otorgados a las colectividades y solicitar a la Registraduría Delegada en lo Electoral los informes de gastos en que incurrió la Organización Electoral durante la consulta. Además, concedió a los partidos un plazo de tres días hábiles para presentar su versión libre por escrito respecto de la solicitud de reintegro proporcional.

De esta manera, la decisión del CNE se inserta en un escenario de tensión dentro del Pacto Histórico, que buscaba definir un precandidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026 y preparar su participación en un eventual Frente Amplio previsto para marzo del mismo año.