¿Qué pasará con los caballos que serán reemplazados por los coches eléctricos en Cartagena?

Cartagena ha dado un importante paso en materia de cuidado, protección animal y del medio ambiente ya que con los nuevos coches eléctricos no solo se reemplazarán a los caballos usados para esta pesada labor, sino que también utilizarán energía limpia y sostenible.

No obstante, ha surgido una preocupación con respecto al nuevo rumbo que los equinos utilizados para esta labor tendrán ahora. Por esto, las autoridades revelaron las condiciones en las que actualmente se encuentran los animales.

Situación actual de los caballos de Cartagena

A las 4:00 p.m., de este martes 30 de diciembre, los nuevos coches eléctricos empezarán a funcionar por la “ciudad amurallada”. Por esto, las autoridades informaron que 120 de estos caballos ya se encuentran atravesando por su primer día de descanso, luego de una inimaginable labor al trabajar bajo exigentes jornadas por las calles del centro histórico de la ciudad.

Cabe recordar que un importante número de estos equinos fueron sometidos a distintos maltratos por lo que, gracias a videos difundidos en redes sociales, la ciudadanía dio a conocer graves denuncias en los que se evidenciaban laceraciones, golpes, debilidad, entre otras condiciones graves de salud en la que se encontraban sometidos los animales.

“Ya no existe trabajando coches en el centro histórico de Cartagena, en ese cordón amurallado y los caballos pasan a custodia de la UMATA, mientras se realiza el proceso de negociación con cada uno de los propietarios de esos caballos”, explicó el director de la UMATA.

Así mismo, las autoridades informaron que estos animales serán adoptados y permanecerán en lugares seguros, adecuados y protegidos, donde tendrán los cuidados necesarios. Actualmente, estos están siendo valorados por médicos veterinarios y alimentados, ya que varios de ellos presentaban señales de agotamiento.

“Esos 120 caballos van a ser parte de las familias colombianas, cualquier colombiano puede acceder a hacer esa adopción responsable de uno de estos animales cumpliendo cabalidad con cada uno de los requerimientos”, explicó Adolfo Pérez Fonseca.

¿Cómo funcionarán los nuevos coches eléctricos en Cartagena?

Los nuevos coches eléctricos combinarán las nuevas tecnologías con la tradición e historia que dicha práctica hoy se renueva en la ciudad. Por esto, como plan piloto, las autoridades confirmaron que el servicio será gratuito hasta “por lo menos hasta Semana Santa”.

“Vamos a tener también servicios en la mañana y servicios en la tarde, pero este piloto, va a brindar los recorridos a partir de las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche”, explicó el director del DATT en Cartagena.

Los coches podrán ser abordados en las estaciones tradicionales como: Parque de la Marina, Plaza de la Aduana, Plaza de los Coches y Teatro Adolfo Mejía.

Al volante estarán nuevos conductores y cocheros tradicionales por lo que la batuta del nuevo sistema estará a cargo de la corporación de turismo y el plan piloto permitirá definir horarios, actividades y tarifas para cuando la flota y el personal capacitado estén completos.