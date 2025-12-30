CANAL RCN
El 64% de muertos en accidentes de tránsito son motociclistas: el día de la semana con más siniestros

Los domingos registran el 71% de fallecimientos de motociclistas. Expertos recomiendan capacitación para reducir las alarmantes cifras de siniestralidad.

diciembre 30 de 2025
11:51 a. m.
Las cifras de siniestralidad vial en Colombia revelan que los motociclistas representan el 64% de todos los fallecidos en accidentes de tránsito, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Esta proporción sitúa a este los motociclistas muy por encima del segundo actor vial más vulnerable, los peatones, que equivalen al 22% de las víctimas fatales.

Ronald Fuentes, instructor de la academia de conducción Ride Pro, habló de la importancia de la capacitación formal en escuelas especializadas para reducir la alta accidentalidad:

La capacitación profesional incluye ejercicios prácticos supervisados por instructores expertos, donde se enseñan técnicas específicas de frenado, arranque y maniobras de emergencia.

El tipo de accidentes en el que mueren más los motociclistas

Un dato particularmente alarmante es que, de los cerca de 6.000 motociclistas que mueren anualmente en el país, aproximadamente 1.160 pierden la vida al estrellarse contra objetos fijos, como semáforos, árboles o andenes.

Estos accidentes contra elementos estáticos evidencian deficiencias en la capacitación y el manejo defensivo de los conductores.

El día de la semana en el que más mueren motociclistas en accidentes

Las autoridades viales identificaron los domingos como el día más peligroso para los conductores de motocicletas, concentrando el 71% de las muertes de motociclistas.

Muchos de estos fallecimientos ocurren durante la madrugada, lo que sugiere una posible relación con el consumo de alcohol.

La reducción de estas cifras requiere un compromiso de los conductores con su propia seguridad y la de los demás usuarios de las vías.

