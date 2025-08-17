Macabro criminal desaparecía a sus víctimas con un cocodrilo para no dejar rastro de sus asesinatos

En las últimas horas, en Buenaventura, Valle del Cauca, fue capturado Robinson Zuluaga Arroyo, alias El Loco, un peligroso criminal señalado de atroces casos de desaparición forzosa.

De acuerdo con informe de las autoridades, es señalado de utilizar un cocodrilo para devorar y desaparecer a sus víctimas sin dejar rastro; así lo explicó el teniente coronel Daniel Peralta, comandante (e) de Buenaventura.

Le incautaron un cocodrilo que, de acuerdo con las investigaciones, habría sido utilizado como método, desaparecer personas.

Así era el macabro método criminal de desaparición con un cocodrilo

Según las investigaciones, el detenido sería colaborador del grupo delincuencial organizado Los Espartanos, vinculado a graves casos de desaparición forzada en la ciudad.

Le incautaron un cocodrilo, que sería utilizado como método para desaparecer personas. Alias El Loco presenta un amplio prontuario delincuencial por proceso por homicidio.

Los antecedentes de ‘El Loco’, sanguinario asesino de Buenaventura

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Armada Nacional, fue capturado en el barrio Viento Libre, comuna 4 de Buenaventura, Robinson Zuluaga Arroyo, alias El Loco.

El criminal presenta antecedentes por homicidio, tráfico de estupefacientes y aprovechamiento ilícito de recursos naturales.