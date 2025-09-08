VIDEO | Buscan a sujeto que lanzó por las escaleras a una mujer en Buenaventura

Un grave caso de violencia contra la mujer ha conmocionado al país tras la difusión de un video que muestra a un hombre lanzando a una mujer por las escaleras en Buenaventura, Valle del Cauca.

Hombre lanzó por las escaleras a una mujer

El incidente, ocurrido en las últimas horas, ha generado indignación y ha puesto en alerta a las autoridades.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra actualmente en estado crítico en una clínica local, luchando por su vida.

La brutalidad del ataque ha llevado a un llamado urgente para que las autoridades actúen con celeridad en la captura del agresor.

En respuesta a este alarmante suceso, la Policía Nacional ha anunciado la movilización de un equipo especializado de investigación y atención a víctimas de violencia de género. El objetivo principal es identificar y capturar al responsable de esta agresión.

El video del incidente, conocido por este medio, deja ver el momento en el que el sujeto se encuentra teniendo una discusión con la mujer en la escalera. Ambos forcejean, ella intenta soltarse y luego, se sienta.

Tiempo después, el hombre carga a la mujer, aparentemente por los hombros, sube unos escalones hasta ubicarse en una parte más alta y de la nada, la lanza.

Mujer fue brutalmente agredida por un sujeto: la lanzó por las escaleras

Liliana Rodríguez, comandante de la Policía de Valle, se refirió a los hechos y aseguró que “de acuerdo a un video que se encuentra circulando por redes sociales donde se demuestra la agresión física hacia una mujer, la Policía Nacional ha dispuesto de todo su equipo investigativo y de atención a la mujer víctima de este suceso, con el fin de adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el responsable”.

La comunidad de Buenaventura y organizaciones de derechos de la mujer han alzado su voz exigiendo justicia para la víctima y medidas concretas para prevenir futuros casos de violencia.