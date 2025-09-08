CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Buscan a sujeto que lanzó por las escaleras a una mujer en Buenaventura

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra actualmente en estado crítico en una clínica, luchando por su vida.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
07:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grave caso de violencia contra la mujer ha conmocionado al país tras la difusión de un video que muestra a un hombre lanzando a una mujer por las escaleras en Buenaventura, Valle del Cauca.

Capturan en Santander a hombre de 52 años acusado de abusar sexualmente de su propio nieto de 7 años
RELACIONADO

Capturan en Santander a hombre de 52 años acusado de abusar sexualmente de su propio nieto de 7 años

Hombre lanzó por las escaleras a una mujer

El incidente, ocurrido en las últimas horas, ha generado indignación y ha puesto en alerta a las autoridades.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra actualmente en estado crítico en una clínica local, luchando por su vida.

La brutalidad del ataque ha llevado a un llamado urgente para que las autoridades actúen con celeridad en la captura del agresor.

En respuesta a este alarmante suceso, la Policía Nacional ha anunciado la movilización de un equipo especializado de investigación y atención a víctimas de violencia de género. El objetivo principal es identificar y capturar al responsable de esta agresión.

El video del incidente, conocido por este medio, deja ver el momento en el que el sujeto se encuentra teniendo una discusión con la mujer en la escalera. Ambos forcejean, ella intenta soltarse y luego, se sienta.

Tiempo después, el hombre carga a la mujer, aparentemente por los hombros, sube unos escalones hasta ubicarse en una parte más alta y de la nada, la lanza.

Exbasquetbolista agredió brutalmente a su pareja en un ascensor por celos y quedó captado en cámaras
RELACIONADO

Exbasquetbolista agredió brutalmente a su pareja en un ascensor por celos y quedó captado en cámaras

Mujer fue brutalmente agredida por un sujeto: la lanzó por las escaleras

Liliana Rodríguez, comandante de la Policía de Valle, se refirió a los hechos y aseguró que “de acuerdo a un video que se encuentra circulando por redes sociales donde se demuestra la agresión física hacia una mujer, la Policía Nacional ha dispuesto de todo su equipo investigativo y de atención a la mujer víctima de este suceso, con el fin de adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el responsable”.

La comunidad de Buenaventura y organizaciones de derechos de la mujer han alzado su voz exigiendo justicia para la víctima y medidas concretas para prevenir futuros casos de violencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Galeón San José

Galeón San José, el fin del eclipse

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría destituye a exfuncionaria de Medellín por presuntas irregularidades en contrato con Metroparques

Perú

“A mis enemigos nunca les he tenido miedo”: Benedetti vuelve a hablar de la Isla Santa Rosa

Otras Noticias

Millonarios

¡Hinchas de Millonarios se ilusionan! El gigante inversor que puso sus ojos en el 'embajador'

Millonarios en la mira de un gran inversor extranjero: la noticia hizo soñar a la afición del cuadro capitalino.

Finanzas personales

¿Sin vida crediticia? Compañía de financiamiento ofrece microcréditos en Colombia

Llega a Colombia una compañía de financiamiento para facilitar microcréditos accesibles para quienes no tienen historial crediticio.

Astrología

La preocupante predicción de Mhoni Vidente para el 13 y 21 de agosto: ¿Qué pasará?

Nueva York

Video | Adolescente abrió fuego en Times Square e hirió a tres personas

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe